Em SP, bibliotecas contam com programações especiais para a criançada

A cidade de São Paulo está oferecendo aproximadamente 20 eventos culturais voltados para o público infantil, em celebração aos seus 471 anos, até o dia 31 de janeiro. A iniciativa da Prefeitura visa proporcionar atividades gratuitas que incluem intervenções artísticas, circo, teatro e contação de histórias em diversas bibliotecas municipais.

Entre os dias 28 e 31 de janeiro, as bibliotecas do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB) estarão abertas com programações especiais destinadas a crianças e suas famílias, das 10h às 14h. Todas as atividades são acessíveis a todos os públicos.

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa é responsável pela realização dessas atividades. Entre as atrações destacam-se peças teatrais como “Clóvis, o repórter em ‘Eeee São Paulo TV'”, que será apresentada na Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes no dia 28 de janeiro e na Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato no dia 31. Outra peça em cartaz é “Flor do Mandacaru”, que ocorrerá nas bibliotecas Vicente Paulo Guimarães, Amadeu Amaral e Paulo Duarte nos dias 28, 29 e 31, respectivamente. Além disso, a intervenção artística “Se Essa Rua Fosse Nossa…” também será apresentada em várias bibliotecas entre os dias 28 e 31.

Uma das produções mais aguardadas é “Dom Quixote de La Sampa e a Máquina do Tempo”, realizada pela Dona Mina Cia de Arte. A história segue Dom Quixote e sua escudeira Sancha Trampa enquanto eles exploram momentos históricos importantes de São Paulo através de uma máquina do tempo. As apresentações estão programadas para as bibliotecas Paulo Setúbal, Cassiano Ricardo, José Paulo Paes, Anne Frank e Érico Veríssimo.

A contação “Um passeio pela cidade de São Paulo” traz à vida as aventuras de um pai e sua filha por pontos turísticos da metrópole e será realizada nas bibliotecas Raul Bopp, Alceu Amoroso Lima e Mário Schenberg entre os dias 28 e 30.

Além disso, o teatro circense “Temos Vagas” promete diversão ao narrar a disputa entre dois palhaços por uma vaga em um circo tradicional. Esta apresentação ocorrerá nas bibliotecas Jamil Almansur Haddad e Marcos Rey nos dias 28 e 29 de janeiro.

Confira a programação completa:

28 de janeiro

Atração: Dom Quixote de La Sampa e a Máquina do Tempo

Horário: 10h

Local: Biblioteca Paulo Setúbal

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

29 de janeiro

Atração: Flor do Mandacaru – O Sertão em São Paulo

Horário: 10h

Local: Biblioteca Amadeu Amaral

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

30 de janeiro

Atração: Um passeio pela cidade de São Paulo

Horário: 14h

Local: Biblioteca Mário Schenberg

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

31 de janeiro

Atração: Clóvis, o repórter em ‘Eeee São Paulo TV’

Horário: 14h

Local: Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC) tem um histórico robusto desde sua fundação em 1935, promovendo iniciativas que valorizam a diversidade cultural brasileira. Com mais de 250 equipamentos culturais sob sua gestão, a SMC continua a trabalhar para ampliar o acesso à cultura na capital paulista.