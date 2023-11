Em SP, Avança Saúde – Homem e combate à dengue realizam mais de 200 mil procedimentos

Mesmo com a chuva do último sábado (25), a população da cidade de São Paulo compareceu às 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), da Prefeitura de São Paulo, para participar do Avança Saúde – Homem: sobrepeso e obesidade. Foram atendidas, das 8h às 17h, 15.374 pessoas, na sua maioria do sexo masculino (13.009).

O público participou das ações organizadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), voltadas prioritariamente para a saúde do homem, como parte das ações do Novembro Azul. Também compareceram mulheres, homens e mulheres transgênero, intersexo, travestis e gênero não binário.

Durante todo o dia foram realizadas ações de prevenção e promoção em saúde, como consultas de enfermagem e médica, testes rápidos, acolhimento em saúde bucal, avaliação da pressão arterial e diabetes, riscos com o sobrepeso e obesidade, vacinação, orientação sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas, entre outros.

“O Avança Saúde – Homem é uma oportunidade para que o público masculino faça uma bateria de consultas, exames e encaminhamentos de uma única vez e vimos, que, mesmo com chuva, a procura foi muito boa”, disse a secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, Sandra Sabino.

Foram realizadas, por exemplo, mais de 8 mil consultas médicas, mais de 9 mil testes rápidos de HIV/hepatites/sífilis, mais de 7 mil orientações nutricionais com quase 2,5 mil encaminhamentos para consulta com nutricionistas, 4,7 mil orientações sobre medicamentos, entre outros.

Segundo dados parciais do Programa Municipal de Imunizações (PMI), as equipes de imunização aplicaram 12.078 doses de vacinas. Destas, os homens receberam 7.835 doses e o público feminino, 4.243 doses. Os dados são preliminares e poderão ser atualizados na segunda-feira (27).

Cuidado com a dengue

As equipes da SMS foram às ruas da capital neste sábado (25) para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses, e orientar a população sobre cuidados e formas de prevenção das doenças. A iniciativa, promovida pela Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa), tem como intuito preparar melhor a cidade e alertar os paulistanos para a sazonalidade da doença, que ocorre durante o verão, por meio da intensificação de ações contra o vetor.

Os agentes de controle de endemias (ACEs) das 28 Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e agentes comunitários de saúde (ACSs) das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município fizeram 181.230 ações de combate à dengue como visitas e orientações casa a casa por todas as regiões da capital.

O trabalho prossegue nos próximos dias, já que a Prefeitura de São Paulo, por meio da SMS e em parceria com a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), promove a Semana de Mobilização contra o Aedes aegypti, entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Os agentes da saúde atuarão em ações conjuntas com equipes de zeladoria urbana das 32 subprefeituras da capital, percorrendo ruas em ações estratégicas e orientando a população.

A Prefeitura de São Paulo investe fortemente no combate à dengue na capital. Neste ano, já foram realizadas 4.865.379 ações de prevenção ao Aedes aegypti no município, tais como: visitas casa a casa, vistorias a imóveis e pontos estratégicos, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações, orientações à população, entre outras atividades específicas. Em todo o ano de 2022, foram realizadas cerca de 5 milhões de ações.

Entre os principais investimentos na infraestrutura de combate à dengue, em 2022 e 2023, estão: ampliação da frota de veículos para transporte dos agentes de controle de endemias com incremento de 104 minivans; aquisição de 30 novos equipamentos de nebulização veicular; chamamento de concurso público para contratação de 703 servidores para a Rede Municipal de Vigilância em Saúde; importação direta de 15 mil litros de inseticida para nebulização (fumacê) contra o mosquito Aedes aegypti e aquisição e distribuição de 20 mil armadilhas de autodisseminação de larvicida em todas as regiões da cidade, com histórico de maior incidência de casos da doença.

Confira o boletim atualizado com os casos de dengue e outras arboviroses, dividido por semana epidemiológica e regiões do município