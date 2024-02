Em SP, AMAs e UBSs estarão abertas no Carnaval

Algumas unidades de saúde na capital estarão com funcionamento alterado em função do ponto facultativo estabelecido pela Prefeitura no Carnaval. A medida vale até o meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas (14).

Estarão abertos equipamentos como Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação, além dos Hospitais Municipais (HMs) e Prontos-socorros Municipais (PSMs). Na quarta-feira (14), as UBSs também voltam a abrir normalmente a partir das 12h.

Os hospitais veterinários públicos Norte, Leste e Sul funcionarão normalmente na segunda-feira (12) e na quarta-feira (14), enquanto a unidade Oeste permanecerá fechada nos três dias.

Veja o que ABRE durante o Carnaval:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs): das 7h às 19h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas: das 7h às 19h;

Hospitais Dia (HDs) 12 horas e 24 Horas;

Hospitais Municipais (HMs);

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análise Toxicológica (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Em relação aos hospitais veterinários públicos, as unidades Leste, Norte e Sul abrirão normalmente na segunda (12) e na quarta-feira (14), enquanto a unidade Oeste permanecerá fechada todos os dias.

Nos dois dias, funcionarão para demandas internas os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).