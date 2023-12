Em SP, Agita + Férias oferece esportes e lazer para a garotada

A Prefeitura promove, a partir de 22 de dezembro, o programa Agita + Férias, com opções de esportes e lazer para crianças e adolescentes. As atividades, realizadas por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), serão oferecidas de sexta-feira a domingo, das 10h às 17h, em dez Centros Esportivos das Zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro da capital.

O Agita + Férias segue o calendário oficial de férias escolares da rede municipal da Prefeitura de São Paulo e tem como foco a primeira infância, até 6 anos; crianças de 1 a 11 anos; e adolescentes de 12 a 17 anos.

O programa, que já foi realizado nas últimas férias de julho, é uma excelente opção para os pais levarem as crianças nas férias. São oferecidos brinquedos infláveis, atividades recreativas de brincadeiras de rua, espaço recreativo baby e oficinas diversas, com pintura de rosto e brinquedos manuais com monitores, esportes e dança. Alguns Centros Esportivos terão opções de skate e pump track.

O Agita + Férias também vai oferecer o espaço gourmet, com distribuição de kit lanche, pipoca e algodão doce para as crianças e adolescentes.

As atividades irão ocorrer simultaneamente nos dez Centros Esportivos que integram o programa.

As datas do Agita + Férias são:

22, 23 e 24/12/2023

29, 30 e 31/12/2023

05, 06 e 07/01/2024

12, 13 e 14/01/2024

19, 20 e 21/01/2024

25 (aniversário de São Paulo), 26,27 e 28/01/2024

Receberão o Agita + Férias os seguintes Centros Esportivos:

Zona Sul

CEE Joerg Bruder – Santo Amaro

Avenida Padre José Maria, 555, – Santo Amaro;

Centro Esportivo Vila Guarani

Rua Lussanvira, 178, Vila Guarani.

Zona Oeste

Centro Esportivo Jardim Celeste, – Balneário Mário Moraes

Rua Edward Carmilo, 840, Jardim Celeste.

Centro

Centro de Esporte Radicais

Avenida Castelo Branco, 5700, – Bom Retiro.

Zona Leste

Centro Esportivo Padre José de Anchieta

Rua José Balangio, 188, Cohab 1, – Arthur Alvim;

Centro Esportivo André Vital Ribeiro Soares, – CE Tiradentes

Avenida dos Metalúrgicos, 2255, – Cidade Tiradentes;

CERET – Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador

Rua Canuto Abreu, s/n – Jardim Anália Franco.

Zona Norte

Centro Esportivo Vila Brasilândia, – CE Oswaldo Brandão

Avenida Michihisa Murata, 120, – Jardim Maristela;

Centro Esportivo Freguesia do Ó, – CEE Aurélio de Campos

Rua Jacutiba, 167, Freguesia do Ó;

Centro Esportivo Jd. Cabuçu, – Mini Balneário irmãos Paolillo

Rua Gal. Jerônimo Furtado, 751, Jaçanã