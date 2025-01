Em SP, Grêmios Estudantis ativos promovem cultura de paz e cidadania nas escolas

Um recente levantamento realizado em 2024 destaca os significativos efeitos do protagonismo estudantil nas instituições de ensino da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Desde o ano de 2023, a cidade atingiu a impressionante marca de 100% de Grêmios Estudantis ativos em suas escolas de Ensino Fundamental e Médio, totalizando 602 agremiações. Esta iniciativa foi estabelecida por meio do Decreto nº 58.840, datado de 2019, que visa promover a gestão democrática e incentivar a participação dos estudantes nas decisões escolares.

O estudo inédito investiga os resultados e impactos dessa política pública em diversos aspectos, como a atuação dos grêmios, os processos eleitorais, a institucionalização do programa, além da infraestrutura e recursos disponíveis. A pesquisa foi conduzida por meio de entrevistas e rodas de conversa envolvendo 237 alunos associados aos grêmios e outros 264 professores orientadores.

Os dados obtidos demonstram uma percepção amplamente positiva sobre o papel dos grêmios na promoção da Cultura de Paz e no fortalecimento da cidadania dentro das comunidades escolares. Notavelmente, 85% dos estudantes afirmaram que os grêmios são eficazes na mediação de conflitos utilizando linguagem não violenta, enquanto essa aprovação entre os professores foi de 84,6%.

Adicionalmente, 89,8% dos educadores indicaram que as agremiações elaboraram planos de ação para a gestão financeira. Desde 2023, a Secretaria Municipal de Educação (SME) aumentou o valor destinado às agremiações, passando de R$5 mil para R$10 mil. Este recurso deve ser discutido coletivamente entre os estudantes gremistas, seus colegas e os educadores para otimizar sua aplicação. Os dados da pesquisa mostram que esses planos foram desenvolvidos de forma colaborativa, com a participação dos alunos em todas as etapas do processo.

Para fomentar ainda mais essa troca de experiências e fortalecer a rede de grêmios, a SME organizou o Encontro Municipal dos Grêmios Estudantis, que em sua quinta edição reuniu mais de 2.500 participantes. O evento incluiu apresentações culturais feitas pelos próprios estudantes e oficinas abordando temas como diversidade, inclusão, meio ambiente e cultura da paz.

Em um esforço adicional para apoiar o trabalho dos grêmios, cada agremiação recebeu um notebook em 2023 para facilitar o planejamento das atividades. Esses investimentos refletem a visão majoritariamente positiva da comunidade escolar sobre as contribuições dos grêmios: 98,6% dos professores expressaram opiniões favoráveis sobre as mudanças impulsionadas pelos estudantes e 96% dos entrevistados destacaram a presença de valores como respeito à diversidade e empatia nas atividades realizadas pelos grêmios.

No que diz respeito ao processo eleitoral dentro dessas agremiações, os resultados indicam uma representatividade encorajadora. Mais de 92% dos alunos relataram que há diversidade nas candidaturas, incluindo membros das comunidades LGBTQIAPN+, indígenas, mulheres, negros e pessoas com deficiência. A pesquisa também revelou que 100% dos professores e 97,5% dos estudantes consideraram as eleições justas e transparentes.

O Secretário Municipal de Educação comentou sobre os achados do estudo: “De forma inédita conseguimos visualizar através de dados o impacto dos grêmios que estamos percebendo nas falas potentes dos estudantes e educadores. Além das transformações nas unidades escolares, estamos formando jovens protagonistas, com capacidade de liderança, colaboração e empatia. Essa geração é composta por agentes transformadores do território através da educação.”