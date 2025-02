Em seu aniversário, Jojo Todynho recebe homenagem de Michelle Bolsonaro

No último dia 11 de fevereiro, a influenciadora e cantora Jojo Todynho celebrou seu 28º aniversário em um clima de festividade, recebendo inúmeras mensagens de carinho de fãs e figuras conhecidas. Dentre os parabéns mais notáveis, destacaram-se as felicitações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do empresário Luciano Hang, que expressaram seu afeto através das redes sociais.

A ex-primeira-dama, em uma postagem nos stories do Instagram, chamou Jojo de “princesa” e desejou a ela um dia repleto de alegria e bênçãos. “Hoje é o seu dia! Que ele seja repleto de alegria, bênçãos e momentos especiais. Parabéns, princesa! Que Deus ilumine seus caminhos e te faça prosperar sempre”, escreveu Michelle. Luciano Hang também fez questão de parabenizá-la: “Parabéns Jojo Todynho, aproveite seu dia. Te desejo muita felicidade e tudo de bom. Nós amamos te conhecer e obrigado por fazer parte da nossa história.”

O vínculo entre Jojo Todynho e a família Bolsonaro se fortaleceu desde que se conheceram em um evento do Partido Liberal (PL) em setembro do ano passado. Este encontro provocou uma onda de reações nas redes sociais, com muitos críticos se manifestando contra a influenciadora. Contudo, Jojo não hesitou em demonstrar seu apoio ao candidato Alexandre Ramagem, que contava com o respaldo dos Bolsonaro.

Em uma reviravolta pessoal, a influenciadora também anunciou que foi pedida em namoro pelo policial militar Thiago Gonçalves. O pedido romântico, que veio acompanhado de flores e presentes, foi recebido com entusiasmo por Jojo, que compartilhou sua felicidade com os seguidores: “Linda, gostosa, namorando com polícia. Adoro um praça, meu pracinha!”, afirmou de maneira descontraída.

Thiago Gonçalves, de 38 anos, é um profissional experiente na área de segurança pública e possui formação em Gestão em Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF), além de ser engenheiro civil. Ele é carioca e torcedor do Botafogo. Embora mantenha uma presença discreta nas redes sociais, compartilha frequentemente imagens relacionadas à sua família e momentos de lazer.

Às vésperas do seu aniversário, Jojo Todynho revelou estar vivenciando uma fase extremamente positiva em sua vida desde que assumiu publicamente sua posição política. Em uma reflexão sobre o momento especial que estava vivendo, ela escreveu: “Niver chegando, coração em turbulência! Posso dizer que estou na melhor fase da minha vida desde o dia que me posicionei politicamente, muito bem posicionada sobre o que busco para o meu futuro.”

Para finalizar suas postagens comemorativas, Jojo expressou sua gratidão e felicidade: “Leve, amando e sendo amada, destemida, positiva, feliz, buscando algumas mudanças e oportunidades. Virando mais uma chave da minha vida. ✨ Deus é fiel.”