Em sessão solene, Câmara homenageia Youssef Abou Chahin com Título de Cidadão Sulsancaetanense

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul realizou na noite de quinta-feira (01/02), no Plenário dos Autonomistas, sessão solene para entrega de Título de Cidadão Sulsancaetanense a Youssef Abou Chahin em razão dos relevantes serviços prestados ao município. O homenageado é ex-secretário-executivo da polícia civil do Estado de São Paulo e também foi delegado-geral da mesma instituição.

Youssef Abou Chahin agradeceu à Câmara Municipal pela honraria. “Receber esse título é gratificante e motivo de satisfação. Ao longo da minha vida procurei prestigiar os bons policiais pela meritocracia. Agradeço a Câmara Municipal de São Caetano do Sul por me conceder essa grande homenagem. Essa noite ficará eternamente na minha memória e fico com a certeza que consegui cumprir minha missão”, declarou Youssef Abou Chahin.

Autor da indicação da reverência, o vereador Olyntho Voltarelli (PSDB) ressaltou a trajetória de Youssef Abou Chahin. “Essa noite é motivo de gratidão a esse grande profissional que deixou um legado para nossa cidade e também para o Estado de São Paulo. Sempre que precisamos contamos com apoio do Youssef para construção de diversas políticas públicas na área da segurança pública”, disse. “Esse título é a contrapartida pelo seu grande trabalho em favor de São Caetano do Sul”, afirmou Olyntho Voltarelli.

Osvaldo Nico Gonçalves, secretário-adjunto da Segurança Pública do Estado de São Paulo, emocionou-se ao relembrar o exemplo que o homenageado deixou em sua trajetória profissional. “O sentimento é de muito orgulho por participar dessa sessão solene. Eu me espelhei no seu trabalho, sempre seguindo seus passos e seus ensinamentos. É um exemplo para todos nós na construção de uma sociedade melhor e mais justa”, discorreu Nico.

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) frisou o importante papel de Youssef Abou Chahin. “Essa homenagem é fruto de uma grande parceria para a implantação de diversas políticas públicas. Trago minha palavra de gratidão para o Youssef pelo grande trabalho em todas as esferas da segurança e que todos possam seguir seu legado de conquistas”, enfatizou Thiago Auricchio.

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) reverenciou o homenageado.” Essa noite ficará na história da cidade, por essa justa e merecida honraria pelos relevantes serviços prestados em prol da segurança pública do Estado de São Paulo. Acompanhei de perto sua brilhante atuação e pude comemorar os grandes resultados alcançados. Deixo meu sentimento de gratidão pelo seu trabalho”, acrescentou Carla Morando.

O deputado estadual Antônio Assunção de Olim (PP), relembrou a amizade com Youssef Abou Chahin e a história que foi construída ao longo dos anos. “Sempre tivemos respeito e uma grande convivência durante nossa trajetória. É uma grande satisfação homenagear esse policial civil, que trabalhou por nós e deixou uma história que jamais será esquecida”, complementou Olim.

Representando o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim (PL) reforçou o importante papel do homenageado na área da segurança pública. “É uma honra para nossa cidade a entrega desse título para esse grande profissional que tanto colaborou com São Caetano do Sul”, destacou. “Valorizamos muito a segurança pública na nossa cidade e temos um carinho especial pelas nossas forças de segurança. Essa união é fundamental na defesa do cidadão”, complementou Seraphim.