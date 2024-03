Em segunda prova acirrada, Eric Granado conquista pontos importantes em Portimão

O brasileiro Eric Granado encerrou a primeira etapa do Campeonato Mundial FIM Enel MotoE 2024 marcando pontos importantes para sua jornada na competição. O integrante da LCR E-Team largou na pole position das duas provas deste sábado (23/03), no Autódromo de Portimão.

A primeira prova trouxe um gosto amargo para o brasileiro. A largada foi acirrada, e Eric acabou perdendo posições, caindo para quinto. Porém, a pista “montanha-russa” do Algarve permitiu que ele retomasse o ritmo e avançasse para terceiro ainda na primeira volta. Após retomar a liderança, Eric acabou indo ao chão com sua moto, tendo sua prova encerrada prematuramente

Recuperação na segunda corrida – Já a segunda prova no circuito português rendeu bons frutos para o piloto. Largando na pole novamente, Granado se estabeleceu em terceiro na primeira curva, flutuando entre posições conforme a corrida seguia, em ritmo de disputa acirrado entre os cinco primeiros colocados.

Eric Granado persegue adversário em Portimão (Imagem: LCR)

Eric chegou a garantir a segunda posição, fazendo manobras seguras ao longo de toda a prova. Com a disputa na frente do pelotão cada vez mais apertada, o brasileiro continuou com o ritmo consistente, finalizando em quarto lugar, garantindo pontos para iniciar sua trajetória no campeonato deste ano.

O próximo compromisso de Eric Granado no Mundial de MotoE será entre os dias 9 e 12 de maio, no circuito de Le Mans, na França. O brasileiro deixa Portugal em nono lugar na tabela do campeonato, com 13 pontos.

Eric Granado compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.