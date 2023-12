Em São Paulo, ministro Carlos Fávaro destaca boas práticas da pecuária

O ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, voltou a destacar na noite desta segunda-feira (11) a característica marcante dos produtores rurais brasileiros: a adoção de boas práticas agropecuárias. Segundo ele, nenhum outro país do mundo pode se orgulhar de ter 98% dos produtores adotando práticas sustentáveis no campo. O número foi fornecido pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. De acordo com ela, apenas 2% dos produtores deixam de cumprir a legislação.

O discurso de Fávaro ocorreu na Nelore Fest, em São Paulo, onde ele foi homenageado como Liderança de Destaque do Agronegócio Nacional pela Associação de Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). O prêmio é reconhecido como o “Oscar” da pecuária nacional.

O ministro disse que “os produtores respeitam o Código Florestal brasileiro, adotam tecnologias que permitem praticar uma pecuária e uma agricultura sustentáveis e que essa conduta é motivo de muito orgulho para o país”. Fávaro mencionou também o avanço da genética brasileira e o papel do país como um dos principais exportadores de carne bovina no mundo.

A pecuária nacional é um setor primordial para a sociedade e para a economia do Brasil. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal de 2022 (PPM), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ramo pecuário terminou o ano de 2022 com um crescimento de 2,1%, conforme o PPM 2022 e o valor de produção gerado cresceu 17,5% em comparação ao ano anterior, com o valor de R$116,3 bilhões.

Ainda de acordo com o PPM, existem mais cabeças de gado do que pessoas. Em números, são 234,4 milhões do animal no Brasil.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu o troféu de Liderança Política de Destaque Nacional e disse que os produtores brasileiros precisam de segurança jurídica para continuar investindo.

Victor Miranda, presidente da ACNB, falou da relevância da raça Nelore para o país, lembrando que ela responde por cerca de 80% do rebanho nacional. “O nelore se adaptou muito bem às condições tropicais, vem sendo melhorado geneticamente ao longo dos anos, ganhando precocidade e qualidade”, disse.

Fávaro esteve acompanhado do superintendente de Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, Guilherme Campos.