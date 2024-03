Em São Caetano, vereador Maurício Fernandes solicita revitalização da Praça Lucindo Cândido

O vereador Maurício Fernandes (PL) protocolou indicação junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) para revitalização da Praça Lucindo Cândido, situada na esquina das ruas Capivari e Vieira de Carvalho, no bairro Nova Gerty.

Na justificativa da indicação, Maurício Fernandes ressaltou que o objetivo da reforma é proporcionar mais conforto aos frequentadores, com especial atenção à área infantil.

“A praça está em local essencialmente residencial e é frequentada diariamente por um grande número de munícipes e crianças. Os brinquedos infantis precisam de manutenção, para proporcionar mais segurança para as crianças que frequentam o local, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida de toda a comunidade”, afirmou.

Na área de segurança pública, o parlamentar encaminhou ofício para a 3ª Cia. do 6º Batalhão da Polícia Militar, que atende São Caetano, para realizar patrulhamento intensivo na Rua Maceió, altura do número 177, bairro Barcelona.

“Os alunos do ensino médio, que atualmente frequentam a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), informaram que vêm ocorrendo incidentes nas proximidades do ponto de ônibus utilizado para retornarem às suas residências após as aulas. Contamos sempre com o bom trabalho das nossas forças de segurança para o bem-estar da população”, acrescentou.