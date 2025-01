Em São Caetano do Sul, jovem morre atropelado após ser confundido com um assaltante

Um incidente trágico ocorreu em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, onde um jovem de 18 anos, identificado como Jonatas Almeida dos Anjos, perdeu a vida após ser atropelado em uma situação mal interpretada. O episódio se deu na última segunda-feira (30), durante uma discussão entre Jonatas e sua namorada na Rua Frieda.

Segundo relatos, o jovem pegou o celular da namorada durante a briga, o que levou um motorista a acreditar erroneamente que estava presenciando um assalto. Eduardo Vicente da Silva, de 59 anos, que passava pelo local, decidiu agir ao ver a cena e recuou com seu veículo, atingindo Jonatas e prensando-o contra o portão de um edifício.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e transportou Jonatas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano. Infelizmente, ele não sobreviveu aos ferimentos, conforme informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública.

Durante seu depoimento à polícia, Eduardo alegou que seu objetivo era apenas assustar o jovem, mas admitiu ter perdido o controle do veículo. Ele relatou que seu sapato ficou preso no tapete do carro, o que dificultou sua capacidade de dirigir. No entanto, as autoridades policiais consideraram que Eduardo assumiu o risco de provocar um acidente ao avançar rapidamente com o automóvel.

Como resultado da investigação, o motorista foi detido em flagrante sob a acusação de homicídio com dolo eventual, ou seja, quando o autor assume o risco de causar morte. O carro utilizado na ação também foi apreendido para perícia.

A audiência de custódia realizada nesta terça-feira (31) resultou na concessão de liberdade provisória a Eduardo, com a imposição de medidas cautelares. Ele deve se apresentar regularmente à Justiça e manter seu endereço residencial atualizado.

Até o fechamento desta reportagem, a defesa do motorista não havia sido localizada para comentar sobre os acontecimentos.