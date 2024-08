Em São Bernardo, viaduto do Km 18 da Anchieta ganha iluminação especial no mês de aniversário

Em medida para reforçar ações executadas na cidade, a Prefeitura de São Bernardo implantou nesta quinta-feira (22/8) iluminação especial no Viaduto Pastor Roberto Montanheiro, situado na altura do Km 18 da Via Anchieta, entre as avenidas Lucas Nogueira Garcez e Piraporinha, local de grande fluxo de veículos todos os dias. A cor verde clara foi escolhida em alusão à campanha de alerta pela conscientização e combate contra o linfoma.

A ação, cujo investimento foi de R$ 1,3 milhão, será refletida ao longo de 180 metros de extensão do viaduto, em ambos os lados, seguindo a mesma linha adotada no Viaduto Tereza Delta, que desde março recebe nova iluminação, substituída mês a mês. Essa iniciativa tem o objetivo de complementar a visibilidade de atividades do município, principalmente àquelas ligadas à área da saúde, para marcar o período de reflexão sobre pautas sensíveis à sociedade.

O sistema de iluminação foi acionado pelo prefeito Orlando Morando, acompanhado do secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri. “Essa ação é resultado do nosso programa de modernização do parque de iluminação pública de São Bernardo, que possibilitou a implantação de luminárias com tecnologia LED em 100% da cidade e economia de R$ 2 milhões nas contas de energia. Isso possibilitou que a gente pudesse pensar em ações tão importantes como essa, além de deixar nossa cidade mais bonita. Por isso, estamos expandindo a fórmula e, de quebra, reforçando campanhas dedicadas à saúde em vigência na nossa cidade”, frisou o chefe do Executivo municipal.

As cores e campanhas temáticas acompanham diretrizes do Ministério da Saúde. O sistema de iluminação é ligado todas as noites, automaticamente, com o propósito de destacar a importância da prevenção. O linfoma, no caso, é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.