Em São Bernardo, urbanização do Jardim Serro Azul caminha para sua conclusão

Na data em que é celebrado o Dia Mundial do Urbanismo, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, realizou vistoria nas obras de urbanização do Jardim Serro Azul, na região do Grande Alvarenga. O projeto, em fase de conclusão, é realizado em parceria entre a Prefeitura de São Bernardo e o Governo do Estado, proporcionando melhorias a 492 famílias do bairro mediante investimento de R$ 36 milhões.

A visita do chefe do Executivo foi acompanhada pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Reinaldo Iapequino. “Agradeço mais uma vez à CDHU, ao secretário de Habitação do Estado, Marcelo Branco, e, ao governador Tarcísio de Freitas, que não mediram esforços para que nós pudéssemos resolver um problema histórico desses moradores, que hoje podem ver um sonho muito próximo de se tornar realidade”, destacou o prefeito Orlando Morando.

As intervenções no Jardim Serro Azul incluem desde a construção de unidades habitacionais, construção de redes de coleta e tratamento de esgoto, pavimentação de vias, obras de drenagem, canalização de córrego, regularização fundiária, recuperação da Represa Billings, além da entrega de duas novas praças e uma praça-parque. “O Jardim Serro Azul passou por uma verdadeira transformação com o objetivo de solucionar a inexistência de redes de coleta de esgotos e de drenagem, que causavam impacto ambiental direto neste local”, acrescentou João Abukater, secretário de Habitação de São Bernardo.

Proteção ao Manancial – O assentamento Serro Azul está localizado na porção sudoeste de São Bernardo, às margens da Represa Billings, situada na Macrorregião do Alvarenga e inserida na Área de Proteção aos Mananciais (APRM) Billings. Localiza-se no bairro dos Alvarenga, próximo ao Reservatório Billings e a cerca de 15 quilômetros de distância do Centro do município.

Dia Mundial do Urbanismo – A data é comemorada há 69 anos em mais de 30 países e promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de ampliar a consciência, a sustentabilidade, a promoção e a integração entre a comunidade e o urbanismo. A data reforça o debate sobre a promoção e criação de soluções – por meio da ação do poder público – que contribuam para uma saudável integração dos elementos de uma comunidade, como por exemplo, seu sistema de transporte, locais de habitação, soluções de lazer, planejamento de áreas verdes e sistema de saneamento básico.