Em São Bernardo, revitalização do campo da Paulicéia recebe aporte de R$ 2,7 milhões

Em sequência ao calendário de festejos pelos 471 anos de São Bernardo, a Prefeitura deu início, nesta sexta-feira (2/8), às obras para revitalização completa do campo de futebol da Vila Paulicéia. As melhorias, voltadas à valorização do esporte amador municipal recebem investimento de R$ 2,7 milhões, com previsão de serem concluídas e entregues à população no fim de novembro.

As intervenções consistem na realização do processo de drenagem do solo, instalação de gramado sintético, troca total do alambrado, instalação de para-raios, reforma dos vestiários, almoxarifado, cozinha, sanitários, incluindo adaptação à acessibilidade, reparos na guarita existente, pintura geral, troca de gradis e alambrado, substituição dos bebedouros e revisão do para-bolas.

“Muito mais do que uma revitalização do que já existe, estamos implantando um novo complexo esportivo. E mais, o espaço vai ganhar refletores com tecnologia LED para que os jogos aconteçam também durante o período noturno. Quero agradecer a minha esposa, a deputada estadual Carla Morando que enviou recursos também para a efetivação dessa obra”, declarou o prefeito Orlando Morando.

Omar Matsumoto/PMSBC

O projeto é encabeçado pela Secretaria de Obras e Planejamento, sendo a intervenção executada pela Vila Ema Construções Ltda., empresa vencedora do processo licitatório. No entorno dos 13.600 metros quadrados do terreno, também serão executadas obras de acessibilidade, pavimentação do estacionamento, além da reforma dos edifícios já existentes e substituição de telhas.

77 ANOS DE HISTÓRIA – Os jogadores e a diretoria do EC Vila Pauliceia, clube que utiliza o campo da Pauliceia, comemoraram as melhorias, que serão executadas às vésperas de o clube completar 77 anos de história. “Esperamos muito por isso e agora chegou a nossa vez. Não será só um benefício para o nosso time, mas para todo o bairro e toda a população, porque será um espaço de lazer para todos. Quero agradecer a administração municipal que, desde o início da gestão, tem se empenhado em revitalizar todos os campos da cidade”, disse Juventino de Campos, o Lelo, presidente do EC Vila Pauliceia.

VALORIZAÇÃO DO ESPORTE – A Prefeitura de São Bernardo já concluiu a reforma integral de nove campos de futebol amador no município: Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião e Capelinha. Outros oito equipamentos estão em obras: Parque Selecta, dos Finco, Taboão, Palmeirinha, Nova Petrópolis, Orquídeas, Detroit e D.E.R.