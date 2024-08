Em São Bernardo, novo viário de acesso ao Riacho Grande será entregue em dezembro

Atendendo demanda da população local e dando sequência ao plano de mobilidade da cidade, a Prefeitura de São Bernardo anunciou, nesta quarta-feira (14/5), o início das obras de novo acesso viário ao Riacho Grande. As intervenções acontecem na altura do quilômetro 31 da Via Anchieta, sentido Baixada Santista, nas proximidades da Alameda Yakult.

“Esta era uma antiga demanda da população do Riacho Grande que, em especial aos finais de semana, sofria com congestionamentos para acessar o centro do bairro. As obras começam hoje e agradeço à minha esposa, a deputada estadual Carla Morando, por enviar R$ 5 milhões por meio de emenda parlamentar para que esse momento se torna-se realidade”, observou o prefeito Orlando Morando.

As intervenções são supervisionadas pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas, chefiada por Delson José Amador. A estimativa é que as obras sejam finalizadas em dezembro. O valor total do investimento é de R$ 11,1 milhões e incluem serviço de terraplanagem, pavimentação, drenagem, iluminação, sinalização viária e paisagismo, totalizando uma área de quase 13 mil metros quadrados.

Quem antes fazia o acesso ao Riacho Grande pelo quilômetro 29B, com o novo viário também poderá acessar o bairro seguindo pela Alameda Yakult e ter acesso ao bairro ou, então, sair pelo Parque Rio Grande. O acesso para a Rodovia Índio Tibiriçá também poderá ser feito pelo quilômetro 31.