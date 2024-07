Em São Bernardo, novo Centro Integrado de Monitoramento será inaugurado em novembro

As obras de reforma e adequação do Centro Integrado de Monitoramento (CIM), localizado no Paço Municipal, estão avançando rapidamente. A inauguração do espaço, que funcionará 24 horas por dia reunindo serviços de segurança urbana, trânsito, saúde e Defesa Civil, está prevista para novembro.

“O novo CIM vai permitir que a gente dobre o número de câmeras de monitoramento na cidade. Hoje nós temos 400 espalhadas por todo o município e vamos chegar a 800, ampliando também o raio de atuação do monitoramento, gerando ainda mais segurança para a nossa população”, argumentou o prefeito Orlando Morando.

O investimento no novo equipamento de segurança é de aproximadamente R$ 19 milhões. As operações no novo espaço terão início em dezembro. “Este centro é estratégico para agilizar e melhorar o atendimento à população”, adicionou o Coronel Carlos Alberto dos Santos, secretário de Segurança Urbana.

OBSERVATÓRIO – O novo CIM também contará com um Observatório de Segurança, essencial para a análise de dados sobre segurança urbana e viária, além de indicadores de atendimento de urgência e emergência. Uma nova Sala de Situação será criada para reuniões, com acesso às câmeras de monitoramento e aos sistemas de atendimento e despacho do CIM.

PRONTA RESPOSTA – Após a conclusão das obras, o CIM será transferido da Avenida Redenção, 100, Centro, para os 16º e 17º andares do Paço Municipal, ocupando uma área de aproximadamente 880 metros quadrados. O novo espaço contará com 59 operadores, incluindo guardas civis, médicos, atendentes e operadores de tráfego, aprimorando as atividades