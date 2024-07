Em São Bernardo, nova UBS Santa Terezinha terá capacidade para atender 25 mil pessoas

A implantação da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, caminha para sua etapa final de obras. A construção do novo equipamento municipal recebe R$ 7,3 milhões em investimento para substituir o prédio atual e ofertar estrutura mais ampla e confortável aos pacientes atendidos. A estimativa é a de que o equipamento abra as portas até o fim de outubro, com capacidade para acolher até 25 mil pessoas do entorno.

O prefeito Orlando Morando observa que este é mais um esforço da Administração para atender a demanda dos bairros Santa Terezinha, Palermo, Leblon e Nova Petrópolis, o que possibilitará ainda que o serviço passe a ser ofertado em prédio próprio e não mais em espaço locado. “A atual UBS do bairro hoje funciona em uma casa alugada e em condições inadequadas e eu reconheço, por isso, estamos fazendo uma nova unidade para atender com mais qualidade a população”, destaca.

Conforme explica o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, a UBS Santa Terezinha conta atualmente com três equipes de Saúde da Família e, com a nova unidade, passará a ter seis equipes. “Com a nova estrutura, será possível ampliar o atendimento. Vamos dobrar as equipes de saúde da família e triplicar de uma para três as equipes de saúde bucal. Além de desafogar a UBS do Jardim Leblon, será possível ofertar mais conforto aos pacientes e profissionais da saúde”, diz.

Localizada entre as ruas Guerra Junqueira e Senador Mario Mota, o equipamento têm área total de 997,84 m², o correspondente a quase o dobro da atual unidade, que conta com 550 m². O prédio é dividido em dois andares, sendo quatro consultórios, recepção, farmácia, fraldário, salas de coleta, de pequenos procedimentos, de aplicação de medicamentos e da comunidade no piso inferior e outros quatro consultórios para consultas e exames, quatro consultórios odontológicos, áreas administrativas, refeitório e sala de treinamento no pavimento superior.