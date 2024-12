Em São Bernardo, governador Tarcísio de Freitas e prefeito Orlando Morando inauguram Hospital Municipal de Olhos

O município de São Bernardo deu um passo importante na saúde pública, nesta sexta-feira (06/12), com a inauguração do Hospital Municipal de Olhos (HMO), localizado na Rua Kara, 225 – Jardim do Mar, e denominado dr. Enzo Ferrari reconhecido por sua dedicação à comunidade. O equipamento é fruto de um investimento de R$ 5,3 milhões, viabilizado por uma parceria entre o município e o Governo do Estado, que em 2024 destinou R$ 92 milhões para São Bernardo.



A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Orlando Morando, do secretário estadual de Saúde, Dr. Eleuses Paiva, do secretário municipal de Saúde, Dr. Geraldo Reple, da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando, além da família do homenageado e profissionais da saúde.



MAIS AGILIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO – Com o HMO, consultas, exames e cirurgias oftalmológicas passam a ser realizados em um só lugar, otimizando o atendimento e proporcionando mais conforto e eficiência aos pacientes. O governador Tarcísio destacou a importância do hospital, ressaltando o compromisso do Estado em investir na saúde de São Bernardo.



“Sabemos da alta demanda de pacientes de outras cidades nos equipamentos de São Bernardo. Nosso apoio é essencial para manter a qualidade do atendimento”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.



O prefeito Orlando Morando reforçou o impacto positivo do hospital para a cidade. “O HMO atende a uma grande demanda, fortalecendo nossa rede de saúde com mais agilidade e qualidade no tratamento oftalmológico. Até o último dia do meu mandato, trabalharei incansavelmente para transformar a vida dos moradores de São Bernardo”, pontuou o chefe do Executivo municipal.



FACILIDADE DE ACESSO – Localizado no centro da cidade, o hospital aproveita um espaço público que estava subutilizado, garantindo acessibilidade e ampliando os serviços oftalmológicos, antes espalhados entre as Policlínicas Centro e Alvarenga e a Faculdade de Medicina do ABC. Agora, os atendimentos serão realizados dentro do município, agilizando processos, reduzindo absenteísmo e aumentando a capacidade de atendimento. Sua área construída foi ampliada em 240 m² para receber as novas instalações e as adequações de acessibilidade.



O hospital funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto feriados. São oito consultórios, três salas de exames, sala de laser, área de preparo do paciente, três salas para pequenos procedimentos, uma sala de cirurgia, salas de espera principal, ambulatorial e de diagnóstico, além de recepção em uma área construída de aproximadamente 2.000 m², em dois pavimentos (térreo e primeiro andar).



Crédito:Gabriel Inamine e Mariana Rodrigues/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine e Mariana Rodrigues/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine e Mariana Rodrigues/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine e Mariana Rodrigues/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine e Mariana Rodrigues/PMSBC