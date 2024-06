Em São Bernardo, Esplanada do Paço recebe 3ª edição do Classic Cars

A paixão pelos carros antigos vai tomar conta da Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) neste sábado e domingo (8 e 9/6) com o tradicional Classic Cars, que entra em sua 3ª edição na cidade. Dentro da programação especial do evento que revive os clássicos sobre rodas, o palco ficará recheado de shows ao vivo de rock e pop, com apresentações de bandas que trazem tributos a ACDC, Ramones, Ozzy, Scorpions e Anos 80.



Serão mais de 500 carros clássicos em exibição. Além da exposição de automóveis e muita música de qualidade, o evento vai registrar diversas opções gastronômicas e de lazer, inclusive para as crianças. A iniciativa, com entrada gratuita, mediante doação de 1kg de alimento, é uma realização da Veloso Produções, vencedora de chamamento público, sem custos para o município, que entra apenas como apoio.



“O Classic Cars se tornou um evento tradicional na cidade, sendo um momento de diversão e lazer para toda a família. Tenho certeza que todos que prestigiarem o evento no final de semana terão uma experiência inesquecível”, enfatizou a secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo, Greici Picolo Morselli.



Os visitantes podem passear entre os carros, tirar fotos e também conversar com os proprietários para conhecer as histórias e curiosidades dos veículos. Para deixar o evento ainda mais dedicado à família, a Praça de Alimentação, montada na Esplanada, vai oferecer uma grande variedade de opções, entre comidas, lanches e bebidas, incluindo tendas de cervejas artesanais.



O evento terá, ainda, uma área kids preparada para animar a criançada, com brinquedos infláveis.



SERVIÇO:



3ª EDIÇÃO DO CLASSIC CARS

HORÁRIO: das 9h às 22h

LOCAL: Praça Samuel Sabatini, 50, Centro



PROGRAMAÇÃO:



Sábado, 8 de junho



13h30 – Banda Locomotive Rock’s

17h – She’s a Sensation (Tributo a Ramones)

20h – Ozzmozzy (Ozzy Cover)



Domingo, 9 de junho



11h – QRock

14h – Neon 80

17h – Banda Dynamite (Scorpions Cover)

20h – Big Gun (Cover ACDC)