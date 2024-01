Em São Bernardo, efetividade da GCM resulta em prisões e apreensões de drogas

Em pouco mais de três semanas deste ano, o trabalho efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo vem proporcionando importantes resultados no combate à criminalidade.

Dentre as principais ações, estão a prisão de cinco infratores, apreensão de um grande volume de entorpecentes nas regiões da Vila São Pedro e Jardim Silvina, além do ato de dispersão de 400 pessoas, que obstruíam via pública na Rua Almeida Leme, no Parque São Bernardo, onde acontecia um pancadão, na noite do último domingo (21/1). As equipes foram recebidas com pedras e garrafas, sendo necessário o uso de munição química para cessar a agressão.

Omar Matsumoto/PMSBC

“A atuação dos profissionais da Guarda tem auxiliado contra atos criminosos. Por meio de um patrulhamento efetivo, câmeras de segurança e o Programa Noite Tranquila, de combate aos pancadões e perturbação, estamos avançando”, destacou o coronel Carlos Alberto do Santos, secretário de Segurança Urbana.

OCORRÊNCIAS REALIZADAS – Nesta semana, a equipe da GCM realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no Jardim Silvina. Durante patrulhamento preventivo, foram avistados indivíduos em atividade suspeita, um deles, ao tentar fugir, acabou sendo detido. Em sua posse, foram encontrados uma mochila com 250 pedras de crack, 181 papelotes de cocaína e 48 invólucros de maconha. Em outra ação, na região do Montanhão, outro homem foi detido depois de jogar uma sacola no chão ao avistar as viaturas dos guardas municipais. Na sacola foram encontrados aproximadamente 861 invólucros entre maconha, crack e cocaína.

No início do mês, em duas operações realizadas no bairro Paulicéia, a Guarda Civil Municipal prendeu mais três indivíduos, sendo dois deles por receptação de objetos roubados. Dias depois, ronda da GCM nas proximidades do Cemitério da Pauliceia avistou dois indivíduos em uma moto e que, a 50 metros do local, abordaram uma mulher na calçada da Rua 17 de Março, com arma em punho e exigiram que a vítima entregasse a mochila e o celular. A perseguição aconteceu pela região até que, na Rua Joaquim José de França, os criminosos largaram a moto, começando uma troca de tiros com a equipe da GCM. Os dois indivíduos tentaram fugir escalando portões das casas na rua, porém um deles não teve sucesso na subida, sendo capturado pela Guarda Civil Municipal e conduzido ao 2º DP, onde ficou preso por roubo qualificado, ficando à disposição da Justiça.

ESTRUTURA – A GCM de São Bernardo conta com estrutura composta por seis inspetorias regionais, duas bases especializadas (Romu e Guarda Ambiental), Centro Integrado de Monitoramento (CIM), Centro de Formação em Segurança Urbana, Corregedoria Geral, Centro de Operações Integradas (COI) em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, além de base almoxarifado e serviço de vigilância na Prefeitura.