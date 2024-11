Em São Bernardo, CRCSP Para Todos apresenta ‘Casos Práticos: IA x Inteligência Emocional’

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) convida os profissionais, empresários e estudantes da contabilidade para participarem da atividade “CRCSP para Todos em São Bernardo do Campo Apresenta: Casos Práticos – Inteligência Artificial x Inteligência Emocional”, no dia 13 de novembro, das 14h às 16h, na OAB SP – Subseção de São Bernardo do Campo, localizada na Rua Vinte e Três de Maio, 215 – Anchieta – São Bernardo do Campo/SP.

A atividade é presencial e gratuita.

Inscrições: clicando aqui.

Palestrante

Antônio Sérgio de Oliveira – contador, administrador de empresas e pós-graduado em Gestão Pública. Professor universitário em cursos de pós-graduação. Professor tributário no Sescon-SP, Sindcont-SP, CRCSP, Contmatic. Há 40 anos atuando na área fiscal tributária. Consultor, palestrante, escritor. Coach e analista de perfil comportamental Disc.

Moderador

Odilon Luiz de Oliveira Júnior – contador, empresário, representante do CRCP em São Bernardo do Campo.