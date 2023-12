Em São Bernardo, Chácara Silvestre recebe programação de Natal

Para quem ainda não fez seu pedido para o Papai Noel, a hora é essa. O ‘bom velhinho’ estará – ao lado das Noeletes – neste sábado (16/12) e domingo (17/12) na Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1800 – Nova Petrópolis). Além disso, todo o espaço (5.470 metros) recebeu iluminação de Natal em LED e enfeites, que ficarão fixados até 8 de janeiro. A iniciativa é da Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude e Secretaria de Obras e Planejamento, em comemoração ao Natal, animando assim a garotada neste período de férias escolares.

“O Casarão, que hoje abriga também o meu gabinete, também está todo iluminado. A Chácara está muito bonita, um passeio para toda a família neste espaço, que foi totalmente revitalizado justamente para proporcionar momentos como esse”, declarou o prefeito Orlando Morando.

APRESENTAÇÕES MUSICAIS – Neste fim de semana, muita música e diversão. O sábado (16/12) começa com a apresentação de violão, violino e percussão às 11h. No período da tarde, músicas natalinas embalam o público às 15h com Stephano Moliner Trio e, na sequência, o Show Valeu Natalina com Prece Cósmica.

No domingo (17/12), a programação começa às 9h com aula de yoga, seguindo de aulas de ritmos, samba rock, com apresentação da capoeira Gantuá (13h30), além de apresentação de violão, sax e acordeon (17h20).

“Para que a família aproveite ao máximo a experiência no espaço, durante todo o domingo teremos as barracas da economia criativa com alimentação e bebidas”, acrescentou o secretario de Cultura e Juventude, Fran Silva.

A CHÁCARA SILVESTRE – O Parque Chácara Silvestre passou por obras de revitalização e foi reaberto ao público em 2023, após receber investimento total da ordem de R$ 2,7 milhões. Além de recuperação das áreas danificadas do casarão, antiga residência de veraneio de Wallace Simonsen – um dos líderes do movimento de emancipação de São Bernardo do Campo e também seu primeiro prefeito (1945 a 1947) -, foram realizadas melhorias, como instalação de portal de acesso, troca da comunicação visual, pintura, construção de centro de treinamento canino (para atuação da Polícia Militar), implantação de iluminação em LED, playground inclusivo, totem ‘Eu Amo SBC’, além de catracas giratórias, espaço pet e rede wi-fi.

A Chácara Silvestre possui 86 mil metros quadrados e oferece aos visitantes playgrounds, sendo um deles adaptado para crianças com deficiência, espaço de convivência, pista de caminhada, trilha com circuito de 900 metros, arena coberta para shows, ciclovia, academia ao ar livre, espaço pet, rede wi-fi gratuita.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



SÁBADO – 16/12

11h – Danilo Ramalho (violão), Paulo Gama (Cello), Giulia Miglioranza (percussão), Cleiton Moraes (violino

15h – Stephano Moliner Trio toca Músicas Natalinas

17h- Show “Valeu Natalina – parte 2” com Prece Cósmica

DOMINGO – 17/12

9h- Aula de Yoga

10h- Aula de Ritmos

11h-Aula de Samba Rock

13h30- Apresentação Gantuá Capoeira (Mestre Besouro)

17h – Sarah (piano) e Maurílio (flauta Transversal)

17h20 – Danilo (violão), Gabriel (sax) e Wiltinho (acordeon)

Durante toda tarde discotecagem com o DJ Mano Ed