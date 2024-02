Em São Bernardo, Chácara Silvestre celebra 1 ano de reabertura com 20 mil visitas monitoradas

Passado e presente se confundem nos 86 mil metros quadrados que o Parque Chácara Silvestre, em São Bernardo, ocupa no bairro Nova Petrópolis. É também um espaço democrático: crianças, jovens, idosos e pets dividem o local de maneira harmoniosa. As atividades desenvolvidas aos finais de semana, datas comemorativas e férias atrai inúmeras famílias que já têm no espaço um dos principais de lazer na cidade.

Nesta segunda-feira (26/2), a Chácara Silvestre celebra um ano de sua reabertura, após período de obras para revitalização e modernização. Com investimento à época de R$ 3 milhões – em parceria com a iniciativa privada – o parque recebeu pintura completa, instalação de iluminação em LED, implantação de ciclovia, playground adaptado, além da recuperação do casarão, antiga residência de veraneio da família Simonsen.

“A nossa Chácara Silvestre completou neste fim de semana 20 mil visitas monitoradas. Convido você que não conhece o casarão e todo o espaço para vir conferir cada detalhe deste local histórico. Uma construção da década de 1930, que foi a primeira residência oficial do primeiro prefeito de São Bernardo, Wallace Simonsen. Esse espaço foi desapropriado nos anos 90 e totalmente revitalizado na nossa gestão e, ao contrário de outros lugares, que limitam a visitação aos patrimônios municipais, aqui está à população e você pode fazer a visita guiada, gratuita, aos domingos”, contou o prefeito Orlando Morando.

O resgate histórico é um dos destaques neste um ano de funcionamento. Residência de veraneio de veraneio de Wallace Simonsen (1884-1955), um dos principais líderes do movimento de emancipação de São Bernardo, em 1944, e o primeiro prefeito da cidade, entre 1945 e 1947.

O casarão foi construído entre 1932 e 1935 e, além de abrigar a família nos períodos de lazer, também cumpriu importante papel recebendo reuniões políticas e festas. A partir de 1984, o espaço foi considerado bem de valor histórico e cultural e de expressiva tradição para a cidade de São Bernardo e, em 1987, o casarão foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo (Compahc-SBC).

“Um dia muito feliz para São Bernardo. Além da valorização do espaço público para o uso da população. O resgate da história da nossa cidade é parte essencial na construção da cidadania”, acrescentou Fran Silva, Secretário de Cultura e Juventude da cidade.

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS MOVIMENTARAM O LOCAL – As dependências do Parque abrigaram shows neste período de reabertura. Entre os destaques, a apresentação do cantor Salgadinho, ícone dos anos 90 da música brasileira, e ex-vocalista do grupo Katinguelê, reuniu mais de 4 mil pessoas no local, cantando seus principais sucessos.

A 6ª Virada Cultura da cidade, realizada em agosto, reuniu mais de 6 mil pessoas no show de Dudu Nobre. O sambista encerrou as atividades da ação na Chácara Silvestre, em meio às comemorações de aniversário pelos 470 anos de São Bernardo.

OUTRAS AÇÕES – O espaço também foi sede da 5ª edição do Multisaúde, com atividades voltadas à educação de vigilância em saúde, visando a prevenção e a promoção do bem-estar em comunidade. O evento foi articulado pelo Núcleo em Vigilância em Saúde (NEVS), por meio de ações conjuntas dos departamentos de Proteção à Saúde e Vigilâncias, Atenção Básica e Especializada, secretarias de Esportes, Educação, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, recebendo também a Carreta da Mamografia que ofertou exames em livre demanda.

Já no mês passado, o destaque foi a programação de férias foi um sucesso. Com atividades diárias, a criançada pode aproveitar a contação de história, gibiteca, programa Espalhando a Leitura, pintura facial, oficina de massinha, e uma programação especial com circuito de brincadeiras de ruas como pula-corda, corrida de saco e pique-bandeira, além da diversão em brinquedos infláveis com monitores.

Importante lembrar que em todos os domingos do ano, a Chácara Silvestre também recebe programação especial para a população, com apresentações musicais além de aulas de zumba, yoga e atividades voltadas à toda família.

SERVIÇO:

Parque Chácara Silvestre

Endereço: Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Bairro Nova Petrópolis

Horário de funcionamento: Segunda-feira a domingo, das 6h às 20h

(Visitas Monitoradas acontecem das 10h às 16h – Gratuito)