Em São Bernardo, campanha do Março Lilás registrou atendimento para 7 mil mulheres

Com foco na prevenção e rastreio do câncer de colo uterino, a Semana da Mulher promovida pela Prefeitura de São Bernardo, entre os dias 4 e 9 de março, atendeu sete mil mulheres nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS), oferecendo exames, especialmente o Papanicolau, em alusão ao Março Lilás.

Para o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, os números refletem o bom entendimento da população sobre a prevenção em saúde. “Principalmente as mulheres demonstram essa conscientização de que realizar exames de rotina é o melhor caminho para a manutenção adequada da saúde. E isso nos orgulha e nos motiva a cuidar cada vez mais da nossa população”, detalhou.

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é que pelo menos 40% da população feminina que não tenha realizado o Papanicolau há pelo menos três anos compareça à UBS para fazer a coleta do exame. Em São Bernardo, a cobertura é de 23%. “Por isso, as ações de prevenção continuam em todas as UBSs”, reforçou Dr. Geraldo.

ATENÇÃO BÁSICA – São Bernardo possui 34 UBSs, sendo que 20 delas funcionam com horário estendido até às 22h, pelo Programa Saúde na Hora Certa. As unidades são a porta de entrada da saúde pública no município, responsáveis pelos serviços de consultas médicas, exames laboratoriais, vacinação, atendimento odontológico, pré-natal de gestantes, dispensação de medicamentos, acompanhamento de pacientes crônicos como diabéticos e hipertensos, tratamento em grupos, visitas domiciliares, entre outros.