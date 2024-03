Em São Bernardo, boas práticas de prevenção sustentam baixo índice de gestação na adolescência

Com as políticas públicas que envolvem boas práticas de prevenção e conscientização implantadas na rede municipal de Saúde, São Bernardo sustenta o baixo índice de gestação na adolescência. Atualmente, apenas 6,4% dos bebês nascidos no município são de gravidez entre jovens de 10 a 19 anos, número bem abaixo da média nacional, de 12,3%.

Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde, apontam queda gradativa dos casos de gravidez na adolescência na cidade desde 2000. Nos últimos anos, o declínio vem se acentuando e se mantendo abaixo dos dois dígitos.

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando destaca a parceria entre as secretarias da Saúde e da Educação, com ações que refletem nos bons índices do município. “O trabalho entre secretarias é muito importante e refletem positivamente. Prevenir a gestação na infância e adolescência é um trabalho em conjunto, contínuo e que vem dando resultados. Outro bom exemplo é o combate à dengue, que tem igual importância e parceria das duas Pastas”.

Na Atenção Básica, a prevenção da gravidez precoce é trabalhada nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). “Temos o grupo de adolescentes que conscientiza sobre a gestação neste período e temos o grupo de planejamento familiar que também discute a questão. Além disso, toda as UBSs ofertam, gratuitamente, contraceptivos internos e externos, e os profissionais orientam sobre sua utilização”, explica o secretário de Saúde, dr. Geraldo Reple.

OFERTA DE DIU – Além da livre demanda de preservativos masculinos e femininos. São Bernardo capacitou mais de 250 profissionais em 2023, por meio de um programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ampliando a oferta do Dispositivo Intrauterino (DIU) para todas as 34 UBSs. O método contraceptivo também é ofertado no Hospital da Mulher, especialmente, quando a mãe dá à luz com idade inferior a 18 anos.