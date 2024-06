Em São Bernardo, 40º sorteio do Programa Nota 1.000 distribui R$ 100 mil em prêmios

A Prefeitura de São Bernardo realizou, nesta quarta-feira (19/6), a cerimônia de premiação dos 91 munícipes contemplados no 40º sorteio do Programa Nota 1.000. O evento, promovido pela Secretaria de Finanças na Pinacoteca Municipal, no Jardim do Mar, contou com a presença do prefeito Orlando Morando, responsável pela entrega dos cheques simbólicos, totalizando R$ 100 mil em prêmios distribuídos.

Criado em 2017 como forma de incentivar a cidadania fiscal no município e, dessa forma, o combate à sonegação, o Programa Nota 1.000 tem por princípio estimular que o consumidor solicite a nota fiscal de serviços eletrônica em estabelecimentos de São Bernardo que oferecem serviços geradores de ISS, como é o caso de clínicas de estética, oficinas mecânicas, salões de beleza, academias, por exemplo.

Conforme explica o chefe do Executivo Municipal, a prática de exigir nota fiscal de serviços, embora um direito do cidadão, ainda é pouco utilizada pela população, o que acaba favorecendo a sonegação. “O caminho mais fácil para o poder público incrementar a receita municipal seria aumentar impostos, mas em São Bernardo a gente não escolhe o que é mais fácil, mas sim o que é melhor para as pessoas e para a cidade. Com o Nota 1.000, nossa meta é criar a cultura da cidadania fiscal, mantendo esse ciclo virtuoso: o morador concorre a prêmios e a Prefeitura consegue ampliar investimentos em diversas áreas”, destaca.

Os sorteios do Nota 1.000 são realizados bimestralmente com a seguinte formatação de prêmios: um no valor de R$ 10 mil e 90 de R$ 1.000, totalizando R$ 100 mil por sorteio e R$ 600 mil no ano. Desde o início do programa, já foram 3.730 prêmios entregues aos consumidores participantes, com R$ 4,1 milhões distribuídos.

RECOMPENSA – Para o superintendente de negócios Fábio de Souza Batista, 46 anos, morador do bairro Assunção, a premiação representa uma resposta à velha máxima de que “quando você faz o bem, recebe o bem também”. “Eu estava voltando de uma viagem à região Sul do País, para levar doações que foram arrecadadas para as famílias afetadas pelas enchentes, quando o pessoal da Secretaria de Finanças me ligou avisando sobre o prêmio. Quando a gente faz a coisa certa, é recompensado”, comemora.

Já a aposentada Regina Celia Tezotto Scamparim, 74 anos, moradora do Jardim Holywood, recebeu o prêmio pela segunda vez. “Me cadastrei no programa logo que ele foi lançado e peço nota fiscal sempre. Essa é a segunda vez que sou sorteada e minha filha também já ganhou uma vez”, destaca.

CADASTRO – Para concorrer aos prêmios do Nota 1.000, é necessário se cadastrar no site do programa (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/nota1000/bem-vindo) e indicar seu CPF no momento da emissão da nota fiscal de serviços eletrônica toda vez que pagar por algum serviço prestado em São Bernardo. A cada R$ 100 em NFS-e é gerado um cupom para concorrer aos sorteios.