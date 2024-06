Em São Bernardo, 15ª turma da Guarda Civil Municipal inicia curso de formação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo recebeu, nesta segunda-feira (24/6), 150 novos agentes de segurança que ingressaram no curso de formação da 15ª turma da corporação. Os profissionais irão reforçar a segurança urbana do município, que hoje detém o segundo maior contingente do Estado de São Paulo, e passará a contar com 1.050 integrantes até o fim do ano.

Os 150 novos agentes de segurança foram recebidos no Teatro Cacilda Becker, localizado no Paço Municipal, para a aula inaugural. A formação dos alunos vai até o dia 25 de setembro no Centro de Formação e Ensino em Segurança Urbana, no Parque Santo Antônio. Os alunos terão aulas e atividades variadas e serão submetidos a avaliações teóricas e práticas nas mais diversas disciplinas como as de Administração Pública, Sistema de Segurança Pública Brasileiro, Policiamento Preventivo e Comunitário, Policiamento Preventivo e Comunitário, Armamento e Tiro Defensivo, Defesa Pessoal, Condicionamento Físico, Defesa Civil, Técnicas Operacionais entre outras.

“São Bernardo avançando nas políticas públicas de segurança urbana. Ao final de 2024, serão mais de 1.000 agentes na GCM cuidando da segurança da população, tanto nas ruas quanto nas escolas. Foi um compromisso que assumi com a população e estamos cumprindo não só com o aumento do efetivo, mas proporcionando melhor estrutura para o trabalho dos profissionais”, ressalta o prefeito Orlando Morando. A GCM de São Bernardo é a segunda maior do Estado de São Paulo, com 900 agentes. Ao final de 2024, serão 1.050 integrantes.

VOCAÇÃO PARA O TRABALHO – Secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, coronel Carlos Alberto dos Santos recepcionou os novos agentes. “Quem entra em uma força policial é porque tem essa vocação. Vocês fazem parte de uma das profissões mais nobres da humanidade, que é dar proteção às pessoas. Muitas vezes, não é fácil fazer o papel de polícia em um País como o nosso, em que o quadro de violência é alto e com leis fracas, por isso, me sinto muito honrado hoje em recebê-los em nosso curso de formação”.

INVESTIMENTO – Na última semana, a GCM de São Bernardo passou a contar com 14 novas motos para o reforço no patrulhamento, garantindo mais agilidade no atendimento de ocorrências na cidade, com investimento de R$ 1,2 milhão. Desde o fim do ano passado, drones estão sendo utilizado para aumentar o monitoramento em pontos de maior incidência criminal e, em abril deste ano, a Prefeitura anunciou investimento no moderno sistema de comunicação digital. O aporte voltado à implantação da medida gira em torno de R$ 9 milhões.