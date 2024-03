Em Santo André, biblioteca Cecília Meireles entra em fase final de obras

Importante e tradicional equipamento de cultura e educação do segundo subdistrito, a biblioteca Cecília Meireles, localizada ao lado do Santuário Senhor do Bonfim, no Parque das Nações, está perto de reabrir as portas para receber a população. Isso porque as obras de modernização do espaço entraram em fase final, com 80% de conclusão e previsão de entrega em abril.

“Vamos entregar este equipamento com acessibilidade, com a cara nova, modernizada, com o padrão de qualidade que a população conhece”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, que vistoriou o local acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, e da secretária adjunta de Cultura, Azê Diniz.

O processo de modernização inclui trocas de piso e telhado, adequação de acessibilidade, reforma dos banheiros (com instalação de mais um), novo balcão de atendimento, além de atenção às partes elétricas, hidráulicas, de iluminação e pintura. Está sendo ainda implementada uma área de convivência na parte externa, com direito a horta comunitária.

“Nos dias de hoje, apesar dessa questão da internet, da informação fácil para todo mundo, a gente mantém a política de ter bibliotecas na cidade, que são tão importantes”, continuou o prefeito Paulo Serra.

Localizada na Praça Waldemar Soares – popularmente conhecida como Praça do Bonfim, em alusão ao Santuário Senhor do Bonfim – a biblioteca Cecília Meireles foi inaugurada em 1967.

Por estar ao lado também da Policlínica Parque das Nações, abrigará projeto conjunto com a Secretaria de Saúde, voltado à população que utiliza ambos os equipamentos – público majoritariamente composto por idosos.