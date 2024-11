Em ritmo de teste para o Dakar, brasileiro domina prólogo em Dubai

O primeiro dia do Rally Baja Internacional de Dubai teve o Brasil na liderança, nesta sexta-feira (29/11). O piloto Lucas Moraes, que corre na equipe oficial da Toyota Gazoo Racing ao lado do navegador espanhol Armand Monleon, foi o mais rápido do prólogo da competição, que serve como classificação para a largada do primeiro dia de corrida, que acontece no sábado. Um dos principais nomes do fora de estrada internacional na atualidade, Moras disputa a prova como preparação para o Rally Dakar 2025, que será disputado em janeiro na Arábia Saudita.

O prólogo aconteceu em Hatta, no interior do emirado arábe, em um terreno rochoso que passa longe do cenário tradicional do deserto associado ao Oriente Médio. Ao longo de 4,5 km contra o relógio, Lucas e Armand enfrentaram um solo exigente apesar da curta distância.

Início com o pé direito – O pelotão de carros saiu para a classificatória no início da manhã nos Emirados Árabes. Guiando seu novo Toyota GR DKR Hilux EVO, Lucas conseguiu colocar toda a habilidade em prática ao lado de Armand. A dupla anotou 3min22s, o melhor tempo da sessão. Logo atrás, com 0s200 de diferença, veio outra dupla da equipe: o americano Seth Quintero e o navegador alemão Dennis Zenz.

Atual campeão do Mundial de Rally Raid, campeonato em que Lucas Moraes fechou o ano como terceiro colocado em um feito inédito para o Brasil, o catari Nasser Al-Attiyah, da Nasser Racing, ficou com o terceiro melhor tempo do prólogo ao lado do espanhol Pablo Moreno.

“Hatta é um local muito desafiador, o terreno tem muitas pedras, é bem seco. Até tem um pouco de vegetação, mas a maioria do tempo era só pedra e poeira. Deu para entender bem como está o carro nesse primeiro momento e com o resultado que tivemos, acredito que estamos indo na direção correta com os acertos”, comentou Lucas, que que conta com apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax.

A classificação final dá o direito de escolha da posição de largada de Lucas e Armand na abertura do rally, neste sábado. A prova se estende até domingo e terá duas configurações de trajeto no mesmo território de 190 km em Dubai e arredores: sentido horário e sentido anti-horário, com a última opção sendo disputada no primeiro dia.

Baja Dubai 2024

Prólogo, top-5

1º – Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, 3min22s8

2º – Seth Quintero (EUA) / Dennis Zenz (ALE) – Toyota Gazoo Racing, +0s2

3º – Nasser Al-Attiyah (CAT) / Pablo Moreno (ESP) – Nasser Racing, +1s4

4º – Khalifa Al-Attiyah (CAT) / Enio Bozzano (BRA) – QMMF Team, +9s2

5º – Lionel Baud (FRA) / Lucie Baud (FRA) – X-Raid Mini JCW Team, +10s8