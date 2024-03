Em Rio Grande da Serra, conselhos municipais do CMDCA e CMAS tomam posse

Aconteceu ontem (13/03) no Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, a Cerimônia de Posse da nova composição dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e de Assistência Social – CMAS.

Veja a seguir os Titulares e Suplentes:

Titulares

Cristiane Aparecida Silva de Souza Ribeiro – APAE

Ceni Aparecida Rosa da Silva – Ação Social Cristo Rei

Elizabethe Lima Gonçalves – Usuária

Edson Carvalho – APRISCO

Marlena Ghezzi de Araújo Brandão – Trabalhador

Rodrigo Chier – PROFAVI

Suplentes

José Miguel Tartuci – APAE

Gisleine Fussae Hatori Neto – Ação Social Cristo Rei

Guilherme Faixe Cabral Queiroz – Usuário

Cláudia Ribeiro Gonçalves Carvalho – APRISCO

Jannilma de Araújo Lopes – Trabalhador

Maria do Socorro Paulino Mendes – PROFAVI