Em reunião com empresários franceses, Governo de SP reforça agenda de concessões

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, participou de uma reunião com 45 empresários de empresas francesas que atuam no mercado internacional e no Brasil. No encontro, que contou com a participação também de secretários, o governo apresentou a agenda de concessão, privatizações e parcerias público-privadas (PPPs) estruturada nos eixos de mobilidade, saneamento, água, energia e educação.

“É uma grande oportunidade de apresentar os projetos do Governo do Estado de São Paulo, com PPPs (Parcerias Público-Privadas), concessões e privatizações, e também para mostrar a melhoria do ambiente de negócios, facilitando os investimentos privados”, destacou o vice-governador.

No encontro com a delegação, o Governo de São Paulo falou de uma série de iniciativas, como o leilão do TIC (Trem Intercidades), já concluído e que possibilitará a ligação entre as cidades de São Paulo e Campinas pelo sistema ferroviário. Além disso, também foram apresentados o leilão da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), da Sabesp e de rodovias do litoral Sul, a concessão de linhas da CPTM e o plano de reformas e construção de escolas estaduais por meio de parcerias com empresas privadas.

“O nosso país e o nosso Estado têm um sistema jurídico complexo e garantir segurança para esses futuros parceiros é fundamental para atrair negócios. O nosso foco é simplificar a burocracia do Estado para as empresas privadas”, disse o vice-governador.

Entre os países classificados como emergentes, o Brasil é o principal destino de investimento francês. São mais de mil empresas francesas que operam no país, empregando mais de meio milhão de pessoas.