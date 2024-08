Em quatro dias, temperatura em SP deve cair de 32°C para 16°C e chuva volta domingo (25)

Céu com poucas nuvens e 32°C de temperatura. Pancadas de chuva e termômetro, no máximo, a 16°C. Os contrastes da previsão do tempo em São Paulo prometem ter apenas quatro dias de diferença.

Esta quinta-feira (22) deve ser o dia mais quente da onda de calor que tem deixado as tardes com ares de verão em pleno inverno.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deverá oscilar entre 16°C e 32°C nesta quinta, com a promessa de mais um dia de baixa umidade do ar. A onda de calor é provocada por um bloqueio atmosférico aliado a uma massa de ar seco desde a semana passada.

Na sexta (23), ainda há a tendência de uma tarde quente, com previsão de 30°C de temperatura máxima, mas começa a virada, com a chegada de uma frente fria continental e de uma onda de frio.

No, sábado (24), a marcação dos termômetros não deve passar de 19°C e, no domingo (25), de 16°C, quando finalmente deve voltar a chover na capital paulista -de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a cidade teve apenas dois dias de chuva neste mês.

“Agosto acumulou até o momento, 33,4 mm [de chuva], que representa cerca de 12,1% acima do esperado do mês que é de 29,8 mm, mas todo o volume acumulado foi registrado em apenas dois dias, 9 e 10”, afirmou o CGE nesta quarta (21).

No litoral, a quinta-feira promete sol de verão, com de 35°C de máxima -como na região metropolitana de São Paulo, há a promessa de virada de tempo no fim de semana e chuva no domingo na Baixada Santista.

No litoral norte a previsão é a mesma, com as máximas caindo de 34°C nesta quinta para 17°C no domingo chuvoso em Ubatuba, por exemplo.

Segundo alerta emitido pela Marinha, a interação entre uma massa de ar frio com a temperatura da superfície do mar relativamente mais quente poderá ocasionar nevoeiros esparsos na faixa litorânea entre Balneário Camboriú (SC) e Peruíbe (SP) até a tarde desta quinta-feira.