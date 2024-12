Em quatro anos, Florestan Fernandes amplia e democratiza oportunidades de qualificação profissional

Desde 2021, a Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, diversificou e ampliou as oportunidades de qualificação profissional e formação que oferta gratuitamente à população do município. Essa democratização do acesso à educação teve um grande reforço na gestão do prefeito José de Filippi Júnior, que em seu primeiro ano no atual mandato, acabou com a prova admissional para quem quisesse se matricular em um dos mais de 40 cursos ofertados em três ciclos ao longo do ano.

Nos últimos quatro anos, a Florestan formou mais de 21 mil pessoas em cursos distribuídos em diversas áreas: administração e gestão, serviços, tecnologia da informação, gastronomia, beleza e estética, juventude, entre outras.

Para o diretor-presidente da instituição, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, esses números atestam que a eliminação da prova de admissão foi uma medida correta. “Além de ter esse efeito imediato de abrir as portas de nossa instituição para toda a comunidade, principalmente para quem mais precisa se qualificar para o mercado de trabalho, a qualidade de nossos formandos é um atestado de que a Florestan permanece como referência em educação profissional”, afirma.

Também com esse objetivo, de democratizar a qualificação profissional na cidade, a Florestan criou 20 polos de formação distribuídos em todas as regiões de Diadema. Nesses locais, são oferecidas diversas oficinas: Pequenos Negócios, Portaria e Recepção, Tranças em Cabelos Afro, Técnicas em Vendas, Artesanato em Crochê e Barbante e Orientação Pessoal e Profissional – Oriente-se. Cerca de 1,5 mil alunos passam por ano nas unidades descentralizadas.

Outra inovação dos últimos quatro anos foi o oferecimento de bolsas integrais em cursos técnicos de Radiologia e Enfermagem graças a parcerias com escolas do município. Em 2024, foram disponibilizadas 30 bolsas em cada uma das formações.

A juventude também foi contemplada pela atual gestão da Florestan, que estabeleceu parceria com o renomado Cursinho da Poli para ofertar bolsas de estudo integrais para o curso Preparatório para o Enem e Vestibulares.

Também voltado à juventude, o Programa Jovem Aprendiz encaminha moradores de 16 e 24 anos para vagas em empresas da região. Antes de serem encaminhados, os interessados têm que se matricular no curso Preparação para o Primeiro Emprego, que promove exercícios práticos e dinâmicos sobre temas como trabalho, cidadania, informática e trabalho em equipe. Desde 2021,mais de 240 jovens já atuaram como aprendizes em 20 empresas da região.

Embeleza

Para Maninho, o Florestan Embeleza, outra novidade da atual gestão, tem contribuído para preparar ainda mais os alunos da instituição para o mercado, além de já ter se tornado uma ação social aguardada pela comunidade.

“Durante o Embeleza, nossos estudantes dos cursos da área de beleza e estética – como de manicure, cabeleireiro e design de sobrancelhas – têm a oportunidade de exercitar na prática, com a população, o que aprendem em sala de aula. E todos esses serviços, que seriam caríssimos em um salão de beleza, são oferecidos de graça. É um sucesso total!”, completa. Desde 2021, já foram feitas dez edições do Embeleza, que beneficiaram cerca de 3,7 mil pessoas.



Crédito:Mauro Pedroso