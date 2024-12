EM Prof. Sebastião Vayego de Carvalho recebe troféu de campeão do Festival Estudantil do Futuro

A EM (Escola Municipal) Prof. Sebastião Vayego de Carvalho, de Ouro Fino, recebeu na manhã desta quinta-feira (12) o troféu de campeão do Festival Estudantil do Futuro. A unidade escolar recebeu a taça por ter acumulado mais pontos durante todo o evento esportivo-cultural promovido Prefeitura de Ribeirão Pires. A escola participou de todas as modalidades do campeonato: futsal, basquete 3×3, damas, pega-fita, vôlei de areia, entre outras.

A taça foi recebida com muita festa por parte dos estudantes, professores, coordenadores e demais profissionais que atuam na escola. Teve grito de guerra, de campeão e de alegria. “Quero parabenizar todos que participaram do Festival Estudantil do Futuro, seja nas competições ou na torcida. E quero dar as felicitações ao Sebastião Vayego que está recebendo a taça de campeão”, declarou o prefeito interino, Rubens Fernandes.

O Festival Estudantil do Futuro é uma iniciativa da Prefeitura de Ribeirão Pires, que incentiva a atividade física, a interação dos estudantes de diferentes escolas municipais, estaduais e particulares. O evento reúne mais de 7.000 estudantes de 32 colégios. Além das atividades esportivas e culturais, o evento conta com ações voltadas ao meio ambiente e à educação no trânsito.

Além de modalidades esportivas, o Festival Estudante do Futuro também reúne apresentações artísticos-culturais, como apresentação de dança, teatro e artes visuais, atividades relacionadas às normas de trânsito com o CIMOB (Circuito Itinerante de Mobilidade) e também à sustentabilidade.

“Eu estou muito feliz por ter recebido a taça e por ter feito parte dos times que participaram da competição. Muito orgulho de todos os times que competiram ao longo do Festival Estudantil do Futuro”, declarou Emilly Vitória, 14 anos, do 9º ano e que integrou equipe de vôlei de areia e de basquete 3×3.