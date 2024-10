Em podcast, Gilvan e Paulo Serra comemoram campanha limpa e propositiva

Na reta final da campanha, Gilvan, candidato a prefeito de Santo André, participou de um podcast com o prefeito Paulo Serra nesta quinta-feira (3) para fazer um balanço das ações, mostrar as propostas que fazem parte do Plano de Governo e tirar as dúvidas da população. A conversa, transmitida pelas redes sociais, atraiu centenas de pessoas.

“Chegamos a reta final da campanha com a certeza de que usamos o nosso tempo para levar propostas para a cidade sem precisar atacar nenhum adversário. Essa é a forma de trabalhar do prefeito Paulo Serra e que quero dar continuidade. Amamos a cidade e queremos manter vivo esse resgate do orgulho de morar aqui”, destacou Gilvan.

Durante o podcast, que teve duração de uma hora, Gilvan e Paulo Serra falaram sobre diversos temas, desde importantes obras que estão em andamento e outras que estão previstas para começar em breve, geração de emprego e renda, saúde, educação, assistência social, além de serviços que serão ampliados para cuidar cada vez melhor dos andreenses.

“Trabalhei em cinco secretarias durante o governo do prefeito Paulo Serra e conheço bem a máquina pública. Ajudei a construir a melhor gestão da história de Santo André e estou preparado para dar sequência a esse trabalho, manter a cidade no trilho do desenvolvimento. Sabemos que tem muita coisa para fazer, mas é preciso reconhecer que a Santo André de hoje é muito melhor do que a de oito anos atrás”, ressaltou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra elogiou a postura de Gilvan durante a campanha. “Tenho muito orgulho do Gilvan, que foi atacado de todo jeito pela oposição e manteve a calma mostrando seus projetos para a cidade, discutindo iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas. O reconhecimento aparece nas pesquisas e no carinho que temos recebido nas ruas. As pessoas sabem que o Gilvan representa a continuidade de um trabalho que mudou a vida dos andreenses”, comentou Paulo Serra.

Além da live. Gilvan manteve agenda na rua nesta quinta-feira, caminhando com apoiadores pela região de Utinga, além de passar com caminhão de som por várias ruas da cidade, espalhando uma onda azul por toda a cidade.