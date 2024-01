Em parceria do Instituto Tomie Ohtake com AkzoNobel, obra da artista japonesa é restaurada

Quem passa em frente à Cidade Universitária, mais especificamente ao prédio da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), pode ver uma das obras de Tomie Ohtake em sua melhor forma. A instalação foi criada em 2008 e inaugurada em agosto de 2009, a pedido da própria instituição de ensino. Agora, em uma parceria entre o Instituto Tomie Ohtake e a fabricante de tintas e revestimentos holandesa AkzoNobel, a obra foi restaurada.

A artista iniciou a série de esculturas em 1995, embora anteriormente já tivesse realizado algumas poucas obras tridimensionais. A arte foi construída em aço carbono e pintada nas cores prata e vermelha com a linha de Repintura Automotiva da marca Sikkens da AkzoNobel. Composta por uma lâmina de aço carbono que “se movimenta” harmoniosamente, a peça de mais de cinco metros de altura e cinco toneladas repousa majestosamente sobre o jardim na USP, agora reluzente com sua nova pintura.

De acordo com o Instituto, a necessidade de restauração se deu quando apareceram irregularidades nas chapas e na pintura, por ações do tempo e das intempéries. “Precisávamos de uma solução para renovar a obra que não alterasse a originalidade de suas cores. E como temos uma parceria que completa dez anos, já conhecemos a alta qualidade dos produtos da AkzoNobel, então concluímos que deveríamos trabalhar juntos nesta restauração”, conta Ricardo Ohtake, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Tomie Ohtake. “Mais uma vez, a AkzoNobel nos deu as soluções e consultoria precisas para resolver uma delicada questão de pinturas em obras de arte”, completa.

Obra restaurada foi construída em aço carbono/ Karina Mignoni

Para essa restauração, os consultores da AkzoNobel fizeram uma curadoria minuciosa dos produtos de sua linha premium Sikkens para o melhor resultado. Dessa forma, para o isolamento e proteção da obra foi utilizado o Primer Seladora e para a revitalização das cores foram escolhidos o AutobasePlus Esmalte Poliuretano na cor vermelha e o AutobasePlus Poliester na cor prata. E, como proteção final, inclusive contra raios UV, foi aplicado o verniz Auto Sólidos Autoclear Plus HD.

“Somos parceiros do Instituto Tomie Ohtake de longa data, seja com a realização do Prêmio Arquitetura Tomie Ohtake AkzoNobel, que mapeia projetos inovadores no Brasil e vai para sua décima edição este ano, ou na restauração de trabalhos da famosa artista. É gratificante poder participar da renovação de obras dispostas em locais acessíveis ao público para admiração e reflexão”, afirma Ozinei Manzano, gerente Nacional de Vendas da AkzoNobel.

Essa não é a primeira vez que a AkzoNobel restaura obras da artista. Em 2017, cinco peças foram reparadas e pintadas. Na capital paulista, foram revitalizadas a escultura na Avenida 23 de Maio e o Painel de 1984 pintado na empena de edifício na Ladeira da Memória, na região central (Rua Xavier de Toledo). Em Santos, foi a vez da obra localizada no Parque do Emissário Submarino, Praia José Menino. Em Guarulhos, do trabalho exposto à margem da avenida de acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica). E em Santo André, o monumento no Paço Municipal de Santo André. Antes disso, em 2015, a multinacional holandesa restaurou a obra instalada no Museu Municipal de Arte (MuMA), em Curitiba.

Reconhecida nacional e internacionalmente, Tomie Ohtake tem trabalhos em acervos de importantes museus, como Tate Modern (Londres), MET Metropolitan Museum of Art (Nova York), M+ (Hong Kong), MoMA (São Francisco, EUA), Guggenheim Abu Dhabi (UAE), Art Museum of the Americas (Washington, DCA, EUA), Hara Museum (Tóquio, Japão), MASP (SP), Museu Nacional de Belas Artes (RJ), Pinacoteca do Estado de São Paulo e Museu de Arte Moderna (RJ e SP), entre muitos outros.