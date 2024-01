Em parceria com o Sicredi, livro “Agroconsciente” chega para ressignificar o agronegócio brasileiro

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP reuniu associados e autoridades para o lançamento e noite de autógrafos do livro “Agroconsciente: a revolução criativa tropical”. A obra foi escrita por especialistas no mercado nacional e internacional, sendo eles: José Luiz Tejon Megido, Victor Megido, Marco Zanini e Sonia Chapman, e publicada pelo Grupo Novo Século.

O evento foi realizado na quarta-feira (17), na agência da Avenida Paulista, em São Paulo (SP), e contou com as presenças do presidente da cooperativa, Jaime Basso; do diretor executivo, Moacir Niehues; do presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande; do superintendente executivo corporativo do Sistema Ocesp, Aramis Moutinho Júnior; do presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, Valter Moura; do ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues; dos apresentadores Milton Neves e Joseval Peixoto; de colaboradores, associados e imprensa.

José Luiz Tejon Megido, considerado um dos embaixadores do cooperativismo no Brasil, comenta que fazer o lançamento dentro de uma cooperativa é a realização de um sonho. “Agradeço ao Sicredi, que é essa cooperativa da qual sou associado, por nos receber. A maior cidade do agrobusiness brasileiro é São Paulo, e estamos na Avenida Paulista para esse lançamento. Sou defensor do cooperativismo, pois é ele que pode resolver os problemas de dignidade humana no planeta. Onde tem riqueza e progresso, tem cooperativa”, destaca o autor, professor e conferencista internacional.

O livro é voltado para a nova era do agronegócio brasileiro. Economia circular para o novo agronegócio brasileiro, gestão sistêmica, marketing avançado, inovação guiada pelo design thinking, um novo food system e ressignificação do agronegócio no mercado são alguns destaques deste livro de 320 páginas com informações e perspectivas de cada um dos autores com base em dados e conhecimento. A obra propõe uma discussão necessária para que o agronegócio tenha um impacto social, econômico e ambiental positivo no Brasil e alcance de forma consciente as novas gerações para um futuro melhor e responsável.