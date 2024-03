Em parceria com o Estado, São Bernardo entrega uniformes de proteção contra a Dengue

Em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, a Prefeitura de São Bernardo entregou, nesta quarta-feira (20/03), 800 kits que contam com proteção contra o mosquito da dengue aos atletas de alto rendimento do Atletismo e Judô, e demais atletas que treinam no Centro de Excelência Esportiva.

A cerimônia de entrega, realizada na Arena Olímpica, localizada no bairro Santa Terezinha, contou com a presença da secretária estadual de Esportes, do prefeito Orlando Morando, do secretário de esportes municipal, Alex Mognon, atletas e treinadores.

Para o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o momento não poderia ser mais oportuno, já que os casos de dengue estão aumentando muito rapidamente e todas as medidas de prevenção e conscientização são fundamentais.

“Estes uniformes foram especialmente projetados para oferecer proteção contra o mosquito da dengue. E mais do que isso, o intuito vai além de apenas proteger. Buscamos também conscientizar os atletas e suas famílias sobre a importância do combate a essas doenças. Que possam aplicar a disciplina e dedicação do esporte também na luta contra a dengue. Quanto mais pessoas estiverem unidas nesta causa, melhor”, declarou.

Secretária estadual de Esportes, Coronel Helena Reis explicou que o esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento humano, além de promover a saúde e bem-estar. “Alinhamos estas duas mensagens com a distribuição destes uniformes. Que todos possam estar protegidos, na busca de seus objetivos, especialmente, neste ano, que é um ano olímpico e pretendemos formar uma grande delegação do Estado, rumo a Paris”, comentou.

Dentre os itens que compõem o kit dos atletas estão uma camiseta de manga longa e uma bermuda que passaram por tratamento para receberem aplicação de repelente têxtil. O material especial protege contra os mosquitos Aedes Aegypti (dengue) e Anopheles Stephensi (malária).

O tecido dos uniformes também absorve a umidade da pele, proporcionando maior respirabilidade e mantendo a pele seca, além de serem mais resistentes. Os outros materiais que integram o kit são viseira, repelente de insetos para uso exclusivo em tecidos e bolsa.

CENTRO DE EXCELÊNCIA – Fruto de convênio da Prefeitura com o governo de São Paulo, o Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo começou a funcionar em 2021. Ao todo, são 140 atletas acolhido no projeto, na faixa etária entre 14 e 21 anos, sendo, destes, 70 do Atletismo e mais 70 do Judô. O investimento no custeio e manutenção do programa se dá no valor de cerca de R$ 5 milhões.