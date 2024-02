Em parceria com GExperience, Shopping Market Place inicia folia de Carnaval

O Carnaval é uma época do ano esperada pelos brasileiros e ainda mais desejada pelas crianças. Pensando nisso, o Market Place se une ao GExperience, parque interativo da Globo, para tornar a folia ainda mais completa e divertida.

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, os pequenos poderão curtir o Carnaval com atrações e atividades muito especiais. Teremos uma jornada musical única com a banda “Beatles for Kids”, trazendo os clássicos da banda de Liverpool em versões adaptadas, garantindo que crianças e adultos se divirtam juntos ao som de hits inesquecíveis; a autenticidade do Bloco Sanfoninha com o projeto ”Jeca & Muuu”, que contará com um desfile cheio de música, diversão e um momento especial para celebrar a tradicional viola caipira, levando a autenticidade do campo para as famílias; e as ilusões do talentoso Mágico Kaique, com truques de ilusionismo, malabares e muitas surpresas, transformando o palco do GEX em um espetáculo de magia que cativará os corações de todas as idades.

Além das apresentações principais, durante todo o dia o espaço contará com oficinas especiais de pintura facial, instrumentos musicais, personalização de abadás, montagem de barracas e contação de histórias. E encerraremos as atrações com um desfile dos campeões para eleger a fantasia mais completa.

A entrada no evento é gratuita.

Serviço – Carnaval GExperience no Market Place

Data: 10 a 14 de fevereiro

Local: Av. Doutor Chucri Zaidan, 902 – Vila Cordeiro, São Paulo – SP, 04583-903

Horário: das 12h às 22h

Programação

10/02

12h- Abertura com DJ e oficinas

14h- Atração Teatral

16h- Apresentação Beatles for Kids

18h- Desfile dos campeões

20h- Encerramento

11/02

12h- Abertura com DJ e oficinas

14h- Atração Teatral

16h- Apresentação do Bloco da Sanfoninha

18h- Desfile dos campeões

20h- Encerramento

12/02

12h- Abertura com DJ e oficinas

14h- Atração Teatral

16h- Apresentação do Mágico Kaique

18h- Desfile dos campeões

20h- Encerramento

13/02

12h- Abertura com DJ e oficinas

14h- Atração Teatral

16h- Apresentação do Bloco da Sanfoninha

18h- Desfile dos campeões

20h- Encerramento