Em parceria com a ISA CTEEP, Fundação Osesp abre inscrições para programa de educação musical

A ISA CTEEP, líder no setor de transmissão de energia do Brasil, anuncia apoio à Fundação Osesp, instituição sem fins lucrativos que desenvolve diversos projetos com a finalidade de promover a cultura, a educação e a assistência social, com ênfase na música de concerto, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, reconhecida pela excelência artística desde 1954.

Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a companhia colabora com o programa de educação musical Descubra a Orquestra, que oferece formação gratuita a professores de escolas públicas e particulares do Estado de São Paulo, assim como instituições beneficentes, interessados em compartilhar os conhecimentos em sala de aula e proporcionar um primeiro contato com a música de concerto para estudantes dos ensinos fundamental 1 e 2 e médio.

Com inscrições abertas até 20 de julho, por meio de formulário online (clique aqui), o processo seletivo oferecerá 300 vagas e o resultado será divulgado entre os dias 22 e 24 de julho. Os educadores contemplados vão participar dos cursos que acontecem aos sábados, das 8h às 16h30, e também de atividades online por meio da plataforma Moodle, entre os meses de agosto e novembro. Os selecionados ainda poderão levar grupos de 45 alunos para assistirem a concertos didáticos na Sala São Paulo.

“A ISA CTEEP segue focada na criação de alianças estratégicas para a transformação. Por meio do apoio a projetos que fomentam a educação e a cultura, contribuímos com a iniciação musical de crianças e jovens, assim como a formação de novas plateias”, declara Ana Carolina David, gerente de comunicação e sustentabilidade da ISA CTEEP.

Desde o início da iniciativa, em 2001, o programa Descubra a Orquestra já capacitou mais de 10 mil professores com aulas presenciais e online, além de atender mais de 800 mil crianças e jovens em mais de 800 concertos didáticos na Sala São Paulo.

“A beleza deste programa é poder conciliar a capacitação profissional de milhares de professores da rede pública, ajudando-os inclusive na possibilidade de aumento salarial, e usar este conhecimento adquirido junto a centenas de milhares de crianças no dia-a-dia. Poder oferecer educação musical a estas crianças proporciona o surgimento de novas perspectivas e novas visões de mundo, que podem mudar uma vida”, declara Fabrício Anias, gerente de Relacionamento da Fundação Osesp.