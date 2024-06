Em parceria com a Ford, Churrasco On Fire, da dupla Fernando e Sorocaba, encanta público em SP

O Churrasco On Fire, evento da dupla Fernando e Sorocaba consagrado por unir música e open churras de alta qualidade, pelo terceiro ano consecutivo deixou sua marca no Festival Interlagos. Realizado no último sábado, dia 8 de junho, o festival foi um sucesso absoluto, atraindo fãs de sertanejo e automobilismo para uma tarde memorável e se consolidando como o maior evento de experiências do mundo!

A parceria especial com a Ford também marcou o Churrasco On Fire em São Paulo. Fernando e Sorocaba são embaixadores da Ford e juntos trouxeram algumas surpresas especiais elevando ainda mais a experiência do evento. O público presente teve a oportunidade de explorar todos os detalhes impressionantes das duas novas picapes da Ford: a F-150 e Ranger em um car display exclusivo. Esse espaço proporcionou uma imersão completa e divertida no universo da Ford e da dupla Fernando e Sorocaba, transformando cada detalhe em uma descoberta fascinante e elevando a conexão entre a música, churrasco e a potência automotiva.

“Voltar no Festival Interlagos pelo terceiro ano consecutivo é uma honra pra nós. Toda essa atmosfera de velocidade, adrenalina com música e churrasco torna a experiência do público ainda mais especial”, conta Fernando.

Um dos pontos altos do evento foi o open churras premium, preparado pelo renomado Team On Fire em parceria com a Frimesa. O público pôde degustar uma variedade de cortes selecionados, preparados com maestria por talentosos churrasqueiros. O cardápio foi uma verdadeira celebração da gastronomia brasileira, proporcionando uma experiência sensorial única e deliciosa.

Além do irresistível open churras, o Churrasco On Fire contou com um show especial de Fernando e Sorocaba, que animou a plateia com um repertório que mesclou hits consagrados e novas canções. A máquina do churrasco, uma estrutura imponente de mais de 22 metros de comprimento, se transformou em palco durante o evento, onde Sorocaba fez uma performance única, surpreendendo o público com seu talento e carisma.

Para uma experiência ainda mais imersiva, o Churrasco On Fire contou com um palco em formato de “T” e uma extensa plataforma, proporcionando total imersão dos participantes. A estrutura monumental, que incluiu painéis de LED e cenografia personalizada, garantiu uma experiência extraordinária para todos os presentes.

O Churrasco On Fire já tem as próximas datas confirmadas! No próximo sábado, dia 15 de junho, o evento acontecerá em Betim/MG, seguido por Pato Branco/PR no dia 22 de junho, e em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, no dia 27 de julho. Não perca a oportunidade de vivenciar essa celebração única de música e gastronomia em uma dessas datas! Para saber todas as novidades, não deixe de acompanhar o Instagram do Churrasco On Fire: https://www.instagram.com/churrascoonfire.

“O Churrasco On Fire é uma experiência incrível para todos os presentes, com muita música boa e open churras de primeira. Esperamos vocês nos próximos”, convida Sorocaba.

O Churrasco On Fire no Festival Interlagos em São Paulo foi, sem dúvida, um evento inesquecível que encantou o público e reforçou o sucesso dessa iniciativa que já se tornou tradição no calendário dos fãs de música, open churras e adrenalina!