Em novo horário no domingo, Patrícia Abravanel faz SBT vencer Record em julho

O Programa Silvio Santos, hoje apresentado por Patrícia Abravanel no SBT, conseguiu vencer a Record em seu primeiro mês em novo horário nas noites de domingo. No ar das 19h às 0h, a atração foi vice-líder na Grande São Paulo e na média nacional.

Segundo dados obtidos pelo F5, a atração registrou 6,9 pontos de média mensal e consolidou a vice-liderança isolada ante 6,1 da Record, que ficou em terceiro ao mostrar o Canta Comigo e o Domingo Espetacular.

A Globo liderou o horário com 16,1 pontos ao mostrar Domingão com Huck, Fantástico e a série No Corre. Somente em julho, o programa de Silvio Santos comandado por Patricia foi assistido em todo o Brasil por 35,9 milhões de pessoas. Cada ponto de audiência em São Paulo equivale a 191 mil telespectadores.

O SBT espera que em agosto os números sejam ainda mais robustos por causa do bom começo. No último dia 5, Patricia conseguiu vencer a Globo por alguns minutos em diversas capitais além de São Paulo, como Fortaleza, Vitória, Brasília, entre outras.

No último domingo (11), com uma atração especial para o dia dos pais, o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel chegou a 4,2 milhões de indivíduos apenas na Grande São Paulo e garantiu a vice-liderança com 7,6 pontos de média. Na mesma faixa horária a Record registrou 6,2 pontos. A Globo obteve 16 pontos.

Outra filha de Silvio Santos que está bem é Rebeca Abravanel, que comanda o Roda a Roda, das 18h15 às 19h. Em julho, a atração conseguiu 5,8 pontos de média mensal e conquistou a segunda colocação no principal mercado de televisão do Brasil, contra 5,5 pontos da Record.

Patricia Abravanel virá com novidades em seu programa nos próximos meses. Uma delas é o retorno do Show do Milhão, clássico apresentado pelo pai, dentro do Programa Silvio Santos nas noites de domingo.