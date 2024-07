Em noite majestosa, Buteco se despede de Vitória

Mais uma edição do Buteco “A despedida” fez história! Neste último sábado (20), foi a vez dos capixabas receberem o maior Buteco do Mundo. Sempre com uma estrutura e iluminação que impressiona o público, dessa vez foi o Estádio Kleber Andrade que reuniu uma multidão de fãs em mais de nove horas de programação.

Henrico DJ deu início a festa com uma super playlist para esquentar os butequeiros. Pela primeira vez no evento, a cantora Taianna subiu ao palco logo em seguida para agitar a galera. Os veteranos de Buteco Bruno & Denner, chegaram na sequência para abrilhantar ainda mais a festa.

Depois foi a vez de Hugo & Guilherme levarem a plateia a loucura. A dupla, que além do show, participou também da apresentação do anfitrião, cantando grandes clássicos e o hit “Torce o Olho” – feat que faz parte do DVD “Paraíso Particular” e que já soma quase 40 milhões de reproduções apenas no YouTube.

O anfitrião e dono da festa, Gusttavo Lima, subiu ao palco por volta das 23 horas e fez a alegria de todos que estavam no Estádio. Cantando os principais sucessos de sua carreira e do seu atual repertório como “Fui Fiel”, “60 segundos”, “Fala Mal de Mim”, “Desejo Imortal”, “Canudinho”, e etc, claro que também não faltaram os modões para fechar suas mais de quatro horas de show com chave de ouro.

“Só tenho mesmo a agradecer galera de Vitória. Foi sensacional poder voltar e fazer a despedida do nosso Buteco – um evento incrível, sensacional, marcante e emblemático na minha carreira. Estou completamente emocionado, muito obrigado a todos os butequeiros capixabas por esses momentos”, agradece o Embaixador.

Mais uma noite grandiosa foi escrita no capítulo do Buteco e para ficar pra sempre na cabeça do público do Espírito Santo.