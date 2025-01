Em Mongaguá, adolescente de 17 anos morre ao tentar salvar banhistas em afogamento

Um trágico incidente ocorreu em Mongaguá, litoral de São Paulo, onde Eliabe Silva Adriano, um adolescente de 17 anos, perdeu a vida após se afogar na praia. O jovem, oriundo da Paraíba, entrou no mar na noite de segunda-feira (13), por volta das 18h30, em uma tentativa heroica de socorrer outras pessoas que estavam enfrentando dificuldades na água.

Conforme informações, Eliabe estava acompanhado de um amigo quando decidiu entrar no mar para ajudar os banhistas em perigo. Naquele momento, um guarda-vidas já realizava um resgate na mesma área e havia conseguido retirar dois banhistas das águas turbulentas. Apesar dos avisos do profissional sobre os riscos envolvidos, os jovens ignoraram as instruções e seguiram em frente.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) relatou que o guarda-vidas sinalizou para que eles retornassem à segurança da praia devido às condições perigosas do local. Infelizmente, Eliabe começou a se afogar e desapareceu nas ondas antes que pudesse ser socorrido.

A busca pelo adolescente foi iniciada imediatamente pelo guarda-vidas. Contudo, foi somente por volta das 22h45 que Eliabe foi encontrado por outros banhistas na areia da praia do bairro Balneário Europa. A identificação do corpo foi feita pelos familiares que estavam à procura do jovem desde seu desaparecimento.