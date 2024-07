Em menos de uma hora, PMs salvam recém-nascido e prendem 3 por roubo em SP

Um recém-nascido, de oito dias, foi salvo por policiais militares após se engasgar com leite materno. As equipes realizaram a manobra de Heimlich no meio da avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Em menos de uma hora depois, a mesma equipe prendeu três homens em flagrante por um roubo de moto. Para um dos policiais que atuou na ocorrência, a sensação é de “dever cumprido”.

Os agentes da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), estavam em patrulhamento pela região, na terça-feira (3), quando viram um carro na contramão e em alta velocidade. Após dar a ordem de parada, o motorista desceu gritando por socorro.

Neste momento, os policiais acreditaram se tratar de um sequestro, mas logo uma mulher desceu do banco do passageiro carregando uma criança já desmaiada. Em desespero, o casal explicou que o filho havia se engasgado com leite materno.

Os policiais, então, realizaram a manobra de Heimlich — procedimento de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução. A criança voltou a respirar e a família foi conduzida ao hospital, onde foi constatado que o recém-nascido estava bem.

“Os pais ficaram extremamente agradecidos. É difícil até de explicar o sentimento. Fazer um recém-nascido sobreviver, ficar bem e ver satisfação dos pais é uma alegria enorme. Isso faz o trabalho valer a pena”, afirmou o capitão Rodrigo Guetz, que atuou na ocorrência.

Após deixar a família no hospital, equipe prendeu 3 por roubo

Na saída do hospital, menos de uma hora depois de ajudar a criança a desengasgar, os policiais voltaram ao patrulhamento e foram informados sobre o roubo de uma moto.

O veículo tinha um rastreador, então os agentes foram em direção ao endereço indicado. Ao chegar em uma rua, a equipe encontrou um suspeito com a moto roubada e outros dois em uma segunda motocicleta.

Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada, dando início a uma perseguição. Em determinado momento, os homens tentaram fugir a pé, mas foram contidos.

O trio foi levado ao 49° Distrito Policial, em São Mateus, onde permaneceram presos.