Em meio a suposta crise no casamento, Justin Bieber surpreende com visual radical

Na última quarta-feira, 29 de janeiro, Justin Bieber voltou a atrair a atenção do público ao aparecer com um visual completamente transformado durante um passeio pelas ruas de Tribeca, em Nova York. O cantor canadense, conhecido por seu estilo distinto, foi flagrado com a cabeça raspada, uma mudança que surpreendeu seus admiradores e gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

O artista, que frequentemente opta por bonés e chapéus para cobrir o cabelo, decidiu exibir seu novo corte sem qualquer acessório. As imagens capturadas por paparazzi mostram Bieber com uma expressão séria, vestido com um moletom amarelo, calças largas e tênis, refletindo um visual casual e descontraído.

Confira:

Bieber e os rumores sobre seu casamento com Hailey

Mais tarde, o cantor foi visto novamente, desta vez usando um chapéu preto, provavelmente para se proteger das baixas temperaturas da cidade. Esta aparição ocorre em meio a rumores sobre uma possível crise em seu casamento com Hailey Bieber. Apesar das especulações na mídia, Justin negou qualquer problema conjugal e criticou as notícias infundadas que circulam sobre sua vida pessoal. Hailey também tem adotado uma postura reservada em relação aos boatos.

Este não é o primeiro momento em que Bieber opta por um corte radical. Em diversas ocasiões anteriores, ele já havia adotado visuais semelhantes que chamaram a atenção de seus fãs. Recentemente, ele compartilhou fotos nas redes sociais mostrando sua cabeça raspada durante uma viagem de inverno, incluindo uma imagem em um estúdio de gravação, o que levantou suspeitas sobre novos projetos musicais em andamento.

Momentos pessoais e novos projetos musicais de Bieber

Além de sua nova aparência, Justin tem aproveitado o inverno para relaxar e dividir momentos pessoais com seus seguidores. Durante uma viagem a Aspen, no Colorado, ele postou imagens ousadas onde aparece mergulhando em um rio gelado vestindo apenas uma cueca branca, exibindo suas tatuagens e seu novo corte de cabelo.

Ainda não está claro se Bieber manterá esse novo estilo por muito tempo, mas seus fãs permanecem atentos a cada mudança e esperam ansiosamente por novidades sobre sua carreira musical. Seja como parte de um rebranding pessoal ou simplesmente por uma mudança estética, é inegável que Justin Bieber continua a ser uma figura influente no cenário pop, movimentando discussões entre seus seguidores.

Com essa nova fase visual, resta aguardar para ver quais serão os próximos passos do cantor e se ele revelará novas produções musicais em breve.