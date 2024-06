Em meio a estrelas, Thiago Lopes estreia na Nascar Brasil

A oportunidade aparece e se faz preciso estar pronto.

Pela primeira vez, Thiago Lopes vai disputar uma etapa da Nascar Brasil. O piloto está no Autódromo Potenza, em Minas Gerais, para as disputas da terceira etapa da Copa Hyundai HB20 e recebeu o convite para estrear na outra categoria que integra a programação do evento. Assim, ele terá jornada dupla e vai disputar quatro corridas entre sábado e domingo.

Thiago Lopes faz estreia na Nascar Brasil /Rodrigo Ruiz/RR Media

“É um carro muito diferente do que estou acostumado, desde a posição de pilotagem até as questões de velocidade e freio. No treino extra busquei me adaptar a essa tocada e acho que sábado será um dia de evolução”, avaliou Thiago Lopes, que tem os patrocínios da Água Mineral Frescca, Cavaleiro Seguros, T Master Tecnologia, Biovit Farmácia, Instituto Zampieri e Toro Metais.

No entanto, o que mais tem chamado a atenção do piloto é a possiblidade de dividir pista com grandes nomes do automobilismo brasileiro.

“Estou em êxtase. É uma etapa que tem muitos pilotos de nível altíssimo como Gabriel Casagrande, Cacá Bueno, Nick Monteiro, Beto Monteiro, Léo Reis, Vitor Genz e Valdeno Brito, além dos pilotos que já disputam a categoria. Andar com esses caras é um sonho”, garante Thiago. Neste sábado, ele terá dois treinos para buscar ampliar a adaptação ao carro antes de entrar na pista para o treino de classificação. As duas corridas da etapa acontecem no domingo.