Em Mauá, Dia D de Combate a Dengue tem programação integrada à Virada Inclusiva

A investida para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti é permanente em Mauá. Por isso, um novo trabalho está programado para esse domingo, no Paço Municipal, durante as atividades da Virada Inclusiva, iniciativa organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

As equipes da Secretaria de Saúde farão a abordagem, orientação e entrega de material informativo sobre o combate às arboviroses – dengue, chikungunya e zika – na tenda da Saúde. Também haverá o momento de descontração, com profissionais da Atenção Básica e integrantes do Programa Viver Bem, que farão uma dança coreografada do jingle ‘Mata o Mosquito’.

Desde o começo do ano, foram realizados oito mutirões para combater criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de 350.843 visitas a imóveis e comércios.