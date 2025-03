Em março, São Paulo sediará a MITsp, com 14 eventos teatrais gratuitos

A Prefeitura de São Paulo incentiva a cultura e economia criativa do teatro, trazendo a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo aos equipamentos culturais. O festival traz 14 atrações para o Centro de Referência da Dança (CRD), Centro Cultural São Paulo (CCSP) e Teatro Cacilda Becker. Todas as programações do Centro de Referência da Dança e do Centro Cultural São Paulo, que lideram a concentração de atrações do MITsp, são gratuitas e livres para todos os públicos, com retirada de ingressos 1 hora antes dos espetáculos no CRD e 2 horas antes no CCSP. Para as oficinas Nhaka e Práticas de atuação, um olhar posicionado é preciso o preenchimento dos formulários de inscrição que estão na aba “Serviços”. A peça Desmonte é para maiores de 16 anos e custa R$30 a inteira e R$15 a meia com retirada de ingressos na bilheteria do teatro com 1h de antecedência.

Tradição no teatro brasileiro o “Auto Bumba meu Boi”, no Centro de Referência de Dança no dia 20 de março às 19h, é apresentado pelo Grupo Cupuaçu que conduz a narrativa por meio da dança e da música com repertório de danças populares tradicionais, canções de criação coletiva, música incidentais, cânticos e ladainhas de autoria de seus integrantes. O espetáculo popular relembra o folclore e cultura do norte e nordeste com o Cazumbá, índios e índias, caboclos de pena e vaqueiros na trama. O Grupo que monta a peça foi criado em 1986 e dedica-se à pesquisa, difusão e ensino das tradições artísticas brasileiras, sobretudo maranhenses.

O espetáculo “Desmonte”, no Teatro Cacilda Becker nos dias 18 e 19 de março às 19h, apresentado pelo grupo Girino, relembra a tragédia dos rompimentos de barragens nas cidades mineiras de Brumadinho e Mariana que causaram mortes, além de impactos ambientais, sociais e econômicos para a região. A companhia é dedicada ao teatro de animação e à dramaturgia autoral trazendo esses elementos na narrativa. A peça foi desenvolvida por meio de uma pesquisa e experimentação multidisciplinar em diálogo com o teatro visual, miniaturas e técnicas do live cinema.

Por fim, enquanto no Centro Cultural São Paulo, os destaques ficam para a peça “A Última Ceia” – presente nos dias 22 e 23 de março, ambas as sessões às 20h, parte da famosa pintura de Leonardo da Vinci ao retratar um grupo de amigos que sabem que este último momento marca a despedida dos amigos, atualizando as ideias de morte e ressurreição – e “Brincando com o Nóbrega” – que abre a temporada de espetáculos da 10º MITsp no CCSP, no dia 19 de março, às 15h, homenageando o multiartista pernambucano Antônio Nóbrega, a roda de conversa exemplifica como a manifestação musical e artística atuam diretamente no aprimoramento da habilidade cognitiva.



Oficinas e bate-papos

A oficina “Nhaka: Fazer Arte, o Corpo Animista e as Presenças Negras Africanas Radicais” é um workshop realizado pelos artistas Nora Chipaumire e Tatenda Chabarwa em que os participantes são introduzidos à prática física do Nhaka e convidados a refletirem sobre raça e história colonial. Nora é a artista internacional em foco da 10ª MITsp além de dançarina, coreógrafa e performer quatro vezes vencedora do Bessie Award. Tatenda nasceu em Zimbábue e é conhecido pelo seu trabalho performático de dançarino, coreógrafo e músico.

A ideia da oficina é realizar um laboratório voltado ao pensamento criativo e crítico, em que seja possível pesquisar a natureza dos corpos negros e desafiar os legados do colonialismo que distribuem de forma desigual o direito à vida. Os participantes podem esperar uma troca, que dialoga com ideias individuais, experiências intelectuais e projetos artísticos. Mas, principalmente, convocados a questionar a importância de fazer arte apesar de tudo.

O diretor, ator e professor argentino Guillermo Cacace proporciona uma aula de atuação na oficina “Práticas de Atuação, Um Olhar Posicionado”. Com foco em pessoas que já tiveram experiência em atuar, Guillermo explora as fragilidades e incertezas como potência no ato de atuar. O professor leciona na Universidade Nacional das Artes, além de ser membro da Escola Metropolitana de Arte Dramática e gestor do espaço independente Apacheta Sala/Estúdio.

Muitas reflexões sobre os desafios enfrentados pela crítica teatral e cultural em tempos de polarização, tensões políticas e transformações sociais serão tratados na roda de conversa “A crítica em tensão – desafios no contemporâneo”, agendado para acontecer na sala Lima Barreto, no Centro Cultural São Paulo, no dia 19 de março às 18h.



Serviço:

Mostra Internacional de Teatro – MITsp

Dias 10 a 23 de março

Horários múltiplos

DIA 10/03

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DANÇA

Atração: Oficina Nhaka: Fazer Arte, o Corpo Animista e as Presenças Negras Africanas Radicais

Quando: 10/03 das 10h às 14h.

Onde: Centro de Referência da Dança / Galeria Formosa Baixos do Viaduto do Chá s/n, Praça Ramos de Azevedo – Centro Histórico.

Ingresso: gratuito, com retirada de ingressos 1 hora antes. Programação sujeita a alteração / Inscrições via formulário até 8/3.

Sinopse: Com Nora Chipaumire e Tatenda Chabarwa. Artista internacional em foco da 10ª MITsp, a coreógrafa e performer Nora Chipaumire realiza um workshop para artistas e pesquisadores das artes da cena e do corpo ao lado do artista Tatenda Chabarwa. Nhaka (“herança” ou “legado”, em xona, uma língua bantu) é uma prática e teoria animista decolonial que a artista do Zimbábue vem cultivando há mais de uma década. Tatenda Chabarwa é um artista performático, dançarino, coreógrafo e músico nascido e criado no Zimbábue. Trabalhou como performer na Tumbuka Dance Company, em seu país natal, entre 2015 e 2016, e atualmente colabora com a Dunia Dance Theatre, de Bruxelas, e com a Nora Chipaumire, além de desenvolver seus próprios projetos solo.



DIA 17/03

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DANÇA

Atração: Oficina Práticas de Atuação, Um Olhar Posicionado

Quando: 17/03 das 09h às 13h.

Onde: Centro de Referência da Dança / Galeria Formosa Baixos do Viaduto do Chá s/n, Praça Ramos de Azevedo – Centro Histórico.

Ingresso: gratuito, com retirada de ingressos 1 hora antes. Programação sujeita a alteração / Inscrições via formulário até 15/3.

Sinopse: Com Guillermo Cacace. O diretor argentino, que apresenta a peça Gaivota nesta edição da MITsp, ministra uma oficina de quatro horas voltada para artistas e pessoas interessadas em atuação com experiência prévia. No encontro, o artista introduz princípios para libertar a interpretação dos artifícios que enfraquecem sua potência cênica. A ideia é esvaziar o ato de atuar de possíveis eficácias resolutivas, propondo a desconstrução do controle e abrindo espaço para a fragilidade e o tremor. Alimentando o instável e acolhendo o corpo poético e poroso, o encontro busca o vulnerável como a força do atuar.



DIA 18/03

TEATRO CACILDA BECKER

Atração: Desmonte – Teatro Adulto

Quando: 18/03 (Terça-feira) e 19/03 (Quarta-feira) às 18h

Onde: R. Tito, 295 – Lapa, São Paulo

Duração: 50 minutos

Ingresso: R$30 inteira e R$15 meia. Retirar ingressos na bilheteria do Teatro com 1h de antecedência

Classificação: +16 anos

Sinopse: O espetáculo é inspirado nos rompimentos de barragens nas cidades mineiras de Brumadinho e Mariana. A dramaturgia percorre narrativas de personagens silenciados pelo cenário de morte e destruição causado pela mineração, vítimas diretas e indiretas do maior crime ambiental do país. A montagem do Grupo Girino envolve um processo de pesquisa e experimentação multidisciplinar em diálogo com o teatro visual, miniaturas e técnicas do live cinema.

Ficha técnica:

Grupo Girino

Direção e Dramaturgia: Tiago Almeida



DIA 19/03

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: BRINCANDO COM NÓBREGA: a cultura popular e a educação

Quando: 19 de março às 15h

Onde: Sala Lima Barreto

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: O multiartista pernambucano Antonio Nóbrega, artista homenageado da 10ª edição da MITsp, procura mostrar neste encontro como a prática das representações simbólicas populares brasileiras de cantos, danças, formas poéticas e células rítmicas podem fornecer elementos para o desenvolvimento e aprimoramento da habilidade cognitiva. A ideia é mostrar como o exercício do lúdico na arte não dirige o pensamento em relação à escolha de valores, mas sim amplia os dispositivos para saber escolhê-los.

Atração: A crítica em tensão – desafios no contemporâneo

Quando: 19 de março às 18h

Onde: Sala Lima Barreto

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: Reflexão sobre os desafios enfrentados pela crítica teatral e cultural em tempos de polarização, tensões políticas e transformações sociais. O debate aborda o papel da crítica como mediadora e como ela pode se manter relevante diante de novas estéticas e práticas artísticas.

Atração: Treta, Uma Invasão Performática

Quando: 19 de março às 19h

Onde: Sala Ademar Guerra

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: A obra é um conflito, uma explosão, um ato premeditado para envolver o outro. As várias “tretas” vivenciadas diariamente por cada um foram a base de trabalho do grupo Original Bomber Crew. “Tretas” do vizinho, do planalto, do colonialismo, do patriarcado, da batalha de breaking. O grupo ressignifica espaços como a juventude periferizada ocupa as ruas e performa junto ao público numa ambiência sensorial metálica, densa e urbana. A “dança-quebrada”, como estes artistas chamam a transfiguração de suas realidades através do hip-hop e arte contemporânea, surge como estratégia poética de existência, apesar de toda a descartabilidade investida socialmente sobre seus corpos.

Atração: Graça

Quando: 19 de março às 20h

Onde: Sala Adoniran Barbosa

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: Corpos reais, divinos e fictícios transbordam em situações que desafiam arquétipos de beleza, fertilidade e êxtase. Nesta obra, fruto do encontro entre a companhia Giradança e a coreógrafa Elisabete Finger, três performers acumulam um repertório de posturas e padrões corporais familiares e desconhecidos dispostos em uma estrutura coreográfica circular. Operando entre continuidade e dissolução, a peça escava camadas de erotismo enterradas sob histórias e mitologias, certezas e suposições.

Atração: Repertório N. 3

Quando: 19 de março às 21h

Onde: Sala Ademar Guerra

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: O espetáculo é a última parte de uma trilogia de práticas coreográficas iniciada em 2018 pelos artistas cariocas Davi Pontes e Wallace Ferreira. A partir de estudos pós-coloniais de gênero e raça, a dupla questiona como criar uma dança de autodefesa, compreendida como uma elaboração tática para confrontar violências físicas, imaginárias e epistemológicas. A ideia é coreografar resistências singulares para corpos dissidentes e proporcionar seus modos de permanência no mundo. Para isso, o trabalho utiliza estratégias como a mimese e a pose, criando um jogo de significados que sobrepõe tempos e imagens.



DIA 20/03

CENTRO DE REFERÊNCIA DE DANÇA

Atração: Pensar-Pisar-Percorrer: Trajetos populares Culturas Cênicas e Culturas (Ditas) Populares: Diálogos, Trocas e Apropriações

Quando: 20/03 das 14h às 15h30

Onde: Centro de Referência da Dança / Galeria Formosa Baixos do Viaduto do Chá s/n, Praça Ramos de Azevedo – Centro Histórico.

Ingresso: gratuito, com retirada de ingressos 1 hora antes. Programação sujeita a alteração

Sinopse: Com Alexandra G. Dumas e Mestre Aguinaldo Silva e mediação de Rafael Galante. No Brasil, o teatro ocupa um espaço de centralidade no campo das culturas cênicas. Não é à toa que a historiografia hegemônica brasileira demarca o seu surgimento associando-o ao processo de catequização advindo do período da colonização. Porém, para além do teatro, são muitas as possibilidades de existência e criação cênicas, sendo muitas delas gestadas e paridas em processos de enfrentamento ao hegemônico colonizador. As culturas ditas populares de caráter cênico e diaspórico podem ser disparadoras para um relevante debate acerca da sua resistência, mas também na ampliação crítica acerca da sua invisibilização, epistemicídio e apropriações dominadoras, até mesmo pelo próprio teatro. Como as artes cênicas e as artes, em geral, vêm dialogando com as chamadas culturas populares? O que vem sendo construído de possibilidades interativas e respeitosas nesse campo? Esses questionamentos irão fazer girar essa roda, movimentar essa conversa.

Atração: Oficina de Cavalo Marinho

Quando: 20/03 das 16h às 19h.

Onde: Centro de Referência da Dança / Galeria Formosa Baixos do Viaduto do Chá s/n, Praça Ramos de Azevedo – Centro Histórico.

Ingresso: gratuito, com retirada de ingressos 1 hora antes.

Sinopse: Com Mestre Aguinaldo Silva. O Cavalo Marinho tem na sua história uma significativa construção estética de resistência. O seu encontro com as artes cênicas tem gerado experiências instigantes, inclusive experimentadas pelo próprio Mestre Aguinaldo Silva. Nesse encontro em formato de oficina, o mestre do Cavalo Marinho Estrela de Ouro irá compartilhar suas vivências, assim como promover o conhecimento básico sobre elementos que compõem essa relevante manifestação cultural afro-brasileira. Serão apresentadas as principais figuras como Mateus, Bastião e Ambrósio, figurinos, musicalidade, gestualidades e movimentações.

Atração: Auto Bumba Meu Boi

Quando: 20/03 das 19h às 20h

Onde: Centro de Referência da Dança / Galeria Formosa Baixos do Viaduto do Chá s/n, Praça Ramos de Azevedo – Centro Histórico.

Ingresso: gratuito, com retirada de ingressos 1 hora antes.

Sinopse: Com Grupo Cupuaçu. O espetáculo popular dramático do tem na dança e na música os elementos que conduzem a reconstrução da narrativa mítica do Boizinho de São João, com a representação tragicômica dos personagens Amo, Catirina, Chico e Vaqueiro. A estes personagens centrais somam-se as figuras do Cazumbá, dos índios e índias, caboclos de pena e vaqueiros. Na encenação do Auto, por desejo da gestante, o boi é roubado e encontrado doente, sendo curado com a ajuda de curandeiros, doutores e, finalmente, do público.



CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: Treta, Uma Invasão Performática

Quando: 20 de março às 19h

Onde: Sala Ademar Guerra

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: A obra é um conflito, uma explosão, um ato premeditado para envolver o outro. As várias “tretas” vivenciadas diariamente por cada um foram a base de trabalho do grupo Original Bomber Crew. “Tretas” do vizinho, do planalto, do colonialismo, do patriarcado, da batalha de breaking. O grupo ressignifica espaços como a juventude periferizada ocupa as ruas e performa junto ao público numa ambiência sensorial metálica, densa e urbana. A “dança-quebrada”, como estes artistas chamam a transfiguração de suas realidades através do hip-hop e arte contemporânea, surge como estratégia poética de existência, apesar de toda a descartabilidade investida socialmente sobre seus corpos.

Atração: Graça

Quando: 20 de março às 20h

Onde: Sala Adoniran Barbosa

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: Corpos reais, divinos e fictícios transbordam em situações que desafiam arquétipos de beleza, fertilidade e êxtase. Nesta obra, fruto do encontro entre a companhia Giradança e a coreógrafa Elisabete Finger, três performers acumulam um repertório de posturas e padrões corporais familiares e desconhecidos dispostos em uma estrutura coreográfica circular. Operando entre continuidade e dissolução, a peça escava camadas de erotismo enterradas sob histórias e mitologias, certezas e suposições.

Atração: Repertório N. 3

Quando: 20 de março às 21h

Onde: Sala Ademar Guerra

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: O espetáculo é a última parte de uma trilogia de práticas coreográficas iniciada em 2018 pelos artistas cariocas Davi Pontes e Wallace Ferreira. A partir de estudos pós-coloniais de gênero e raça, a dupla questiona como criar uma dança de autodefesa, compreendida como uma elaboração tática para confrontar violências físicas, imaginárias e epistemológicas. A ideia é coreografar resistências singulares para corpos dissidentes e proporcionar seus modos de permanência no mundo. Para isso, o trabalho utiliza estratégias como a mimese e a pose, criando um jogo de significados que sobrepõe tempos e imagens.



DIA 21/03

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: Cosmo-percepções da floresta

Quando: 21 de março às 19h

Onde: Sala Adoniran Barbosa

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse: A performance e imersão sonora tem como ponto de partida territórios indígenas e tradicionais na América do Sul e na Europa. Este encontro das culturas indígenas na Amazônia (Tukano e Uitoto), Mata Atlântica (Tupinambá, Guarani e Maxacali) e território Sápmi na Finlândia (Sami) se dá a partir do corpo e da música e sua importância para esses diversos entendimentos de mundo. As artistas propõem no palco um espaço imersivo que traz a música, o canto e a palavra falada como ligação entre as florestas tropicais da América do Sul à Floresta Boreal, na Europa, e convida o público a imaginar a existência de mundos matriarcais baseados no cuidado e na troca.

Atração: Eu Tenho uma História que Se Parece com a Minha

Quando: 21 de março às 20h

Onde: Espaço Missão

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse:A obra atravessa diferentes gerações da família da artista Tetembua Dandara. Ativada pelo encontro da performer e sua avó, Dirce Poli, com intervenções de sua mãe, Neuza Poli, e de sua irmã, Mafoane Odara. A instalação convida o público a adentrar um espaço que remete a uma sala de vó, a um quintal ou mesmo a uma festa dos anos 1990. Ali, narrativas são reconstruídas pelas vozes, sabores e olhares dos presentes, que podem transitar pelo espaço e pelas histórias por quanto tempo desejarem. O trabalho teve como ponto de partida o livro fotográfico homônimo idealizado pela performer, que traz espaços em branco (e preto), estabelecendo um diálogo de imagens e poucas palavras.



DIA 22/03

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: Eu Tenho uma História que Se Parece com a Minha

Quando: 22 de março às 19h

Onde: Espaço Missão

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse:A obra atravessa diferentes gerações da família da artista Tetembua Dandara. Ativada pelo encontro da performer e sua avó, Dirce Poli, com intervenções de sua mãe, Neuza Poli, e de sua irmã, Mafoane Odara. A instalação convida o público a adentrar um espaço que remete a uma sala de vó, a um quintal ou mesmo a uma festa dos anos 1990. Ali, narrativas são reconstruídas pelas vozes, sabores e olhares dos presentes, que podem transitar pelo espaço e pelas histórias por quanto tempo desejarem. O trabalho teve como ponto de partida o livro fotográfico homônimo idealizado pela performer, que traz espaços em branco (e preto), estabelecendo um diálogo de imagens e poucas palavras.

Atração: A Última Ceia

Quando: 22 de março às 20h

Onde: Sala Ademar Guerra

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse:A peça-jantar do grupo MEXA parte do famoso quadro homônimo do pintor Leonardo da Vinci (1452-1519) e do acontecimento bíblico nele retratado para atualizar as ideias de morte e de ressurreição. Em cena, um grupo de pessoas se senta ao redor de uma mesa para sua última refeição. Trata-se de uma despedida: o grupo vai acabar. Brincando com os conceitos de verdade e ficção, a obra explora as vivências dos performers e questiona como criar uma imagem final que persista, ainda que aquele grupo de pessoas não exista mais.



DIA 23/03

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: A Última Ceia

Quando: 23 de março às 20h

Onde: Sala Ademar Guerra

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis; Retirada de ingressos 2h antes da programação, apenas na bilheteria física do CCSP

Sinopse:A peça-jantar do grupo MEXA parte do famoso quadro homônimo do pintor Leonardo da Vinci (1452-1519) e do acontecimento bíblico nele retratado para atualizar as ideias de morte e de ressurreição. Em cena, um grupo de pessoas se senta ao redor de uma mesa para sua última refeição. Trata-se de uma despedida: o grupo vai acabar. Brincando com os conceitos de verdade e ficção, a obra explora as vivências dos performers e questiona como criar uma imagem final que persista, ainda que aquele grupo de pessoas não exista mais.