Em mar desafiador, Medina elimina Chumbinho e avança à semi no surfe

Gabriel Medina segue vivo em busca da medalha de ouro no surfe masculino. Nesta quinta-feira (1), em um mar desafiador, o brasileiro eliminou o compatriota João Chianca, o Chumbinho, para carimbar sua vaga na semifinal da competição disputada em Teahupoo, no Taiti.

Em um mar com um tamanho razoável, mas longe das condições clássicas dos dias anteriores, Medina começou de maneira característica, ativo, pegando uma onda logo de cara. E não fez feio: encontrou um tubo, e somou 6,67.

Na sequência, Chumbinho arriscou uma onda de manobra, mas pecou na finalização, caindo no último movimento – e não se pode errar contra um tricampeão mundial. Medina deu o troco em seguida, um tubo profundo e difícil, arrancando um 8,10 dos juízes.

Pressionado por um somatório alto de Medina, Chumbinho precisou se arriscar sem a prioridade – ele até encontrou algumas ondas com bom potencial, mas acabava cometendo erros e desperdiçando a oportunidade. João terminou com um somatório de 9,33 contra 14,77 de Medina.

Gabriel Medina e João Chumbinho se encontraram apenas duas vezes em baterias homem a homem no Circuito Mundial. E as duas terminaram com vitória de Medina. A primeira em uma semifinal em Margaret River (2023) e a última nas quartas de final da etapa deste ano em El Salvador.

Gabriel Medina agora encara um australiano na semifinal, que pode acontecer já nesta sexta-feira (2), dependendo das condições do mar. E, independentemente de quem vier, será um adversário de respeito: Jack Robinson, atual número três do Circuito Mundial, ou Ethan Ewing, vice-campeão mundial da temporada passada e quinto colocado no ranking atual.

O brasileiro é apenas o oitavo, hoje fora da zona de classificação para o WSL Finals – apenas os cinco primeiros avançam à grande decisão do Mundial.